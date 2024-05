Passant au travers de leur Game 5 à la maison, les Wolves ont vu leur saison s’arrêter brutalement cette nuit. Une saison qui aura tout de même été grandiose pour Minnesota, qui a posé des bases solides pour la suite. À condition que le groupe reste globalement intact, ce qui n’est pas garanti au vu du contexte qui entoure la franchise.

Parce que les Wolves, ils vont voir leur masse salariale exploser la saison prochaine.

En plus du contrat de Rudy Gobert (43 millions la saison), les grosses prolongations signées par Karl-Anthony Towns (221 millions sur 4 ans), Anthony Edwards (245 millions sur 5 ans) et Jaden McDaniels (131 millions sur 5 ans) vont toutes entrer dans les comptes à partir de la saison 2024-25. Au total, le quatuor des Wolves pèsera quasiment 160 millions de dollars, c’est-à-dire 20 millions au-dessus du montant du salary cap.

Vous ajoutez à ça les contrats du reste de l’effectif et vous obtenez une masse salariale autour des 200 millions de dollars. Cela signifie évidemment “luxury tax”, mais ça signifie aussi que les Wolves seront au-dessus du très redouté “second apron”, mis en place dans le nouveau CBA pour pénaliser les équipes les plus dépensières de la NBA. Les franchises concernées auront beaucoup moins de flexibilité pour construire leur roster dans les années à venir.

Dans ce nouveau contexte financier, les Wolves vont-ils essayer de réduire leurs dépenses d’une manière ou d’une autre (traduction : transférer Karl-Anthony Towns) ?

Cette question survole la franchise depuis plusieurs mois. Et on savait que la réponse pouvait potentiellement dépendre des résultats de Minnesota cette saison, en particulier en Playoffs. Nous sommes désormais fin mai et on a vu ce que ce groupe est capable de faire.

Malgré la déception de la défaite contre Dallas, les Wolves ont dépassé les attentes, terminant sur le podium de l’Ouest avec 56 victoires et se qualifiant en Finales de Conférence Ouest pour seulement la deuxième fois dans l’histoire de la franchise. Anthony Edwards est devenu une superstar, la défense de Minnesota est élite, le duo Rudy Gobert – Karl-Anthony Towns a bien fonctionné, le banc est plutôt profond, et le groupe a trouvé un vrai équilibre.

Comme discuté dans les 30 previews il y a… 9 mois (💀), le vrai sujet des Wolves ce sont les finances.

Ce groupe est beau, solide, grand, défensif, y’a des développements, de l’expérience, groupe vit bien x10000.

À voir comment ça va se conserver, qui va rester. Sujet tendu.

Au vu de leur parcours cette année, on veut revoir ce groupe en Playoffs l’an prochain pour voir ce qu’il est capable d’accomplir. Ce groupe mérite une nouvelle chance car il possède une marge de progression. Et on peut penser qu’il va l’obtenir, le noyau actuel étant sous contrat jusqu’en 2025 minimum. Mais on sait aussi qu’en NBA, tout peut aller très vite. Surtout si vous avez des proprios réticents à l’idée de payer la luxury tax.

En parlant de proprios, la franchise des Wolves est aujourd’hui fracturée par cette grosse bataille entre Glen Taylor et le duo Marc Lore – Alex Rodriguez. Alors que le premier devait vendre l’équipe aux deux autres, il a fait marche arrière il y a quelques semaines, pointant notamment du doigt la soi-disant volonté de Rodriguez et Lore de limiter les futures dépenses de la franchise. Depuis, c’est la guerre, et difficile de dire quel dénouement aura ce dossier. Ce qu’on sait par contre, c’est que ça ajoute une dose d’incertitude concernant l’avenir du groupe actuel des Wolves. Et plus généralement de la franchise.

Le beau parcours des Loups cette année sera-t-il un one shot ? Ou reverra-t-on les Wolves dans le dernier carré lors des années à venir ?