Les voyages TrashTalk ont été lancés cette saison et le premier a eu lieu à New York City. Dans cet épisode de Allez Café, Bastien vous plonge au cœur de cette première aventure. Si ça ne vous donne pas envie de vous inscrire aux prochaines, on ne comprend plus rien.

Lors du premier voyage TrashTalk, les 70 chanceux ont eu la chance d’assister à une rencontre des New York Knicks au Madison Square Garden, à un match des Brooklyn Nets au Barclays Center et bien d’autres expériences encore. Une partie de basket sur un parquet NBA, une visite de Manhattan entre passionnés de balle orange où encore l’achat d’un maillot de Jusuf Nurkic aux Phoenix Suns, le programme a été chargé dans la Big Apple. Le rédacteur de ces lignes a un seum certain de ne pas avoir participé au voyage, mais vivre le bonheur par procuration en regardant cette vidéo est une manière efficace de le soulager alors je vous la conseille.

Pour 1h25 de visite au sein de la ville qui ne dort jamais, c’est par ici !!!