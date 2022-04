Une série qui en perd son intérêt. Bien qu’encore en vie après un Game 3 âprement remporté à domicile, les Hawks sont à nouveau au bord du gouffre. Le Heat vient de remporter la quatrième manche tranquilou-bilou et s’attend à terminer le boulot mardi prochain, à la maison. Sur le papier, les Faucons ont quelques noms à faire-valoir, mais dans le jeu, il y a bien plus d’une classe d’écart. Débrief.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

Une fois le moteur allumé, le camtar du Heat ne s’arrête plus. Qu’il roule sur une clôture, un champ de mais ou le fils du voisin, cela n’est pas son problème. Les fautifs sont ceux qui se placent sur sa route. Il va d’un point A à un point B, l’en dissuader est quasi impossible. À bord de l’engin, Jimmy Butler, P.J. Tucker, Kyle Lowry, Bam Adebayo, Tyler Herro, Duncan Robinson, Victor Oladipo, Dewayne Dedmon, Gabe Vincent et Max Strus se partagent le peu d’espace laissé par leurs propres statuts. Tous des références dans leur rôle, chacun étant sélectionné pour apporter son « truc » au collectif de Miami. Quand P.J. Tucker et Bam Adebayo se butent à la défense, Tyler Herro enfile le costume du gros scoreur en sortie de banc. Et puis t’as Jimmy Butler qui excelle dans à peu près tous les domaines. Ce dimanche, à Atlanta, l’ailier floridien a posé une nouvelle masterclass à hauteur de 36 points, 10 rebonds, 4 assists, 4 interceptions et 1 block à 57% au tir dont 1/2 du parking. Par souci de transparence, n’oublions pas de mentionner sa stat de 11/12 aux lancers qui – bien qu’obtenue légitimement – fait parfois tache sur une feuille de match. Mais agressif dans le meilleur sens du terme, Jimmy Butler a constamment cherché à se démarquer, notamment par de vieilles coupes dans le dos d’un De’Andre Hunter à 24 points, naïf de l’autre côté du terrain.

Really great defensive possession from the Heat. Swarming Atlanta into the turnover pic.twitter.com/UyB7SbUjQA — Jackson Frank (@jackfrank_jjf) April 25, 2022

Coup d’œil sur un autre lascar, tout aussi méritant. Même s’il n’a pas les chiffres de son coéquipier, P.J. Tucker est sans conteste l’un des meilleurs joueurs de cette série, et l’un des tops défenseurs de ce début de Playoffs. Ce dimanche, lui et Bam Adebayo ont limité la paire John Collins – Clint Capela à 13 points, 9 rebonds et 1 assist à 5/12 au tir. Le genre de paramètre qui modifie complètement le visage d’une série. Forcément, quand deux joueurs qui cumulent 40 millions de dollars sur une saison restent muets, il devient – à moins d’une révélation en sortie de banc – très compliqué de dérouler le basket-ball révisé en saison régulière. Et Trae Young dans tout ça ? Le 5e choix de la Draft 2018 ronpiche toujours très fort (9 points et 5 ballons perdus à 27% au tir), si fort qu’il pourrait réveiller Kevin Huerter, mais même pas. Coupable d’un vilain 1/7 au tir, le rouquemoute participe lui aussi à la représentation d’une ligne extérieure réduite au silence. Seul Danilo Gallinari a joué correctement. C’est dire la bonne soirée des Hawks.

P.J. was playing bully ball tonight pic.twitter.com/ACme6oFCao — Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 25, 2022

Allez, tout ce beau monde se donne rendez-vous mardi à Miami pour terminer le boulot et faire de cette série – l’une des moins intéressantes à suivre tant l’écart est abyssal – une histoire ancienne.