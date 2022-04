Une saison NBA ce sont des matchs, des mecs qui les regardent et qui en parlent, mais aussi des mecs qui les regardent et qui les notent. Vengeance probable après une jeunesse passée à collectionner les zéros, et occasion rêvée en tout cas de lâcher de la punchline au kilo. Cette saison encore la Team Notes vous ravit donc de son imagination sans faille, en essayant tout de même de parler un tout petit peu de basket, même en Playoffs.

Denver Nuggets

Bones Hyland (7.5) : 15 points, 4 rebonds, 7 assists et 1 interception à 50% au tir dont 3/6 du parking. Un match XXL pour un rookie clairement sous-coté. Il se réveillera demain et ne saura plus s’il a rêvé ce Game 5, ou s’il a vraiment eu lieu. Shutter Hyland.

Monte Morris (8) : un floater importantissime à 33 secondes du terme, pour clôturer un excellent match partagé entre la gestion et le scoring. Il a su faire plaisir à ses amis tout en pensant à lui, Monte Morris est une version améliorée de nous tous. Sauf de Thomas Pesquet. Il est parfait Thomas Pesquet.



Nikola Jokic (9) : quand Eva a proposé à Nikola Jokic de rejoindre le Gras Politique, il a refusé pour créer Gros mais Fantastique. Le retour à la casbah a fait grand bien au Joker qui depuis deux matchs, explique à Draymond Green en quoi il n’est pas gros mais « proéminent ». Au lieu de faire des vidéos sur Konbini pour nous indiquer qu’un ascenseur ne respecte pas ses dimensions de tondeuse autoportée, le Serbe met du respect sur son nom autrement, en forçant un Game 5.

Aaron Gordon (6.5) : c’était bien complet, au service du collectif : 21 points, 6 rebonds, 4 assists, 2 blocks et 1 interception. Ceci étant, ce mec a resigné pour 92 millions sur quatre ans et arrive à se faire féliciter lorsqu’il fait un bon match sur six. Un génie de la manipulation psychique. Et puis, on parle quand même d’un gars qui a fait un clip de rap parce qu’il a eu « seulement » 9/10 au Dunk Contest 2020 en ayant tomar sur Tacko Fall. Faites lire cette phrase à vos grands-parents et demandez leur ce qu’ils ont compris. Notre époque est formidable. Inquiétante, mais formidable.

Jeff et JaMychal Green (5 et 6) : le premier, Jeff, est resté longtemps sur la Tuche. Le second, JaMychal, a donné de bonnes minutes avant de se révolter pour trois fautes. Le genre de gars totalement à contre-courant d’un match tendu, qui conteste chaque coup de sifflet mais qu’aucun – pas même sa famille en tribune – ne suit. « Si si Jean-Mi, tais-toi, elle y est ! ».

Will Barton (6) : il a le pire plus/minus des Nuggets avec « – 12 », mais a évité le « -15 » à huit secondes du terme. Comment ? En mettant son deuxième tir de la soirée, de loin le plus important de sa saison. Et du coup ? On déménage à San Francisco pour un Game 5. Will Carton.

Austin Rivers (7) : 5 interceptions dont une décisive à 33 secondes de la fin, et un plus/minus de « + 12 » qui confirme les bienfaits de ses efforts défensifs. Austin Rivers est tout le contraire du fils de coach qui pleurniche car il n’est pas dans le cinq de départ, alors qu’il a envoyé un lay-up contre le chrono des 24 au dernier match.

Bryn Forbes (4.5) : aucun jouet n’aimerait être abandonné, sauf Bryn Forbes, le jouet de Stephen Curry. Il passe la même série que nous, à admirer les exploits du Chef tout en ayant conscience que l’on ne reverra jamais son pareil.

DeMarcus Cousins (6) : 10 points, 4 rebonds, 2 assists et 1 faute technique à 3/3 au tir, le tout en seulement 10 minutes de jeu. Du grand DeMarcus.

Golden State Warriors

Otto Porter Jr. (3) : il est l’auteur, ou plutôt le coupable, de cette dernière tentative de lob interceptée par Austin Rivers. Son match plus en détails ? 1 point, 3 rebonds, 2 ballons perdus et un plus/minus de « – 16 ». Loin de ses standards de saison régulière, l’ailier tombe de haut. Otto par terre.

Andrew Wiggins (7) : une défense de mort de faim et 20 points à 9/16 au tir, Andrew Wiggins a sorti sa meilleure perf’ dans cette série. Mieux encore, le All-Star aura mercredi soir la possibilité de devenir le meilleur marqueur de l’histoire des Playoffs. Il a besoin de 7569 points pour y arriver.

Stephen Curry (7) : un zeste plus maladroit qu’à l’accoutumée, le Chef termine tout de même la partie à 33 points, 8 assists et 4 interceptions à 44% au tir. Son dernier gros tir tah Frank Ntilikina au Mondial 2019 aurait pu faire la différence, mais Will Barton est le joueur que Stephen Curry pense être.

Klay Thompson (8.5) : 32 points à 7/11 du parking, et le premier vrai « Klay Game » de ces Playoffs 2022. Son ratio de dribble posé/3-points inscrit – aux antipodes du basket de Venice Beach – rappelle à quel point ses déplacements sans ballon le mettent dans d’excellentes dispositions. Et ce dimanche, en bonus, on a eu le droit à quelques attaques de cercle plus bucheronnes qu’à l’accoutumée. Klay Tronçonne.

Jordan Poole (5.5) : il est venu avec son maillot mais Monte Morris – le proprio de la baraque – a fait annuler la Poole Party.

Andre Iguodala (4) : 5 fautes, 2 ballons perdus et un plus/minus de « – 10 », Andre Iguodala est en train de se Udonis Haslemudoniser. Il sera bientôt inutilisable, à raconter des bobards aux jeunots pour continuer de toucher un salaire : « Tu sais, de mon temps on parcourait 83 kilomètres à pied pour aller à l’école. Et ça c’est seulement quand les alligators nous laissaient tranquilles ».

Draymond Green (8) : 13 points, 11 rebonds, 6 assists, 2 interceptions et 1 cuir envoyé dans la tronche de Klay Thompson. Son plus/minus de « + 18 » révèle à quel point ses coéquipiers l’ont lâché dans sa mission défensive. Sur les treize minutes et 56 secondes lors desquelles Draymond Green n’a pas joué, Nikola Jokic s’est RÉ-GA-LÉ.

Kevon Looney (5) : prestation bien à l’ancienne qui sent le goudron et les dessous de bras d’un employé communal à 19h30.

Jonathan Kuminga (6.5) : il est devenu le plus jeune joueur à scorer 9 points dans une première mi-temps d’un match de Playoffs. Vous en faites ce que vous voulez, nous pas grand-chose.

Nemanja Bjelica et Gary Payton II (non-noté) : un tout petit passage de ces deux role players, qui explique plutôt bien le revers californien. Les seconds couteaux habituellement chauds ont cette fois sous-performé, laissant le Big Three se débrouiller avec leurs hôtes.