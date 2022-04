Les Pelicans égalisent face aux Suns : Brandon Ingram c’est KD, Herb Jones c’est Arsène Lupin, et ça promet un Game 5 dantesque

Les Pelicans viennent de sortir une masterclass en s’imposant 118-103 à la maison contre des Suns méconnaissables. Du très beau jeu et à l’arrivée une grande victoire qui leur permet d’égaliser dans cette série à 2-2. On n’en attendait pas autant de New Orleans, et on est loin d’être déçus !

Pour la boxscore maison, merci de suivre le lien magique.

Qu’est-ce qu’elle est plaisante à voir cette équipe des Pelicans ! Elle est arrivée en Playoffs pour jouer au basket, meilleure équipe de la Ligue ou pas en face, et rien que pour ça on dit bravo ! Et aussi pour ce Brandon Ingram bouillant, ce Jonas Valanciunas ultra-précieux notamment dans le dernier quart-temps et ce malade qu’est Herbert Jones qui a contré trois fois dont deux blocks dans le ciel sur Mikal Bridges puis sur Cameron Payne en l’espace de quelques minutes. Les Pels ont montré une grosse énergie et une énorme envie qui auront fini par faire craquer cette équipe des Suns d’habitude pleine de maîtrise. La fouine Jose Alvarado a beaucoup embêté Chris Paul et a même réussi à lui faire sa spéciale interception à la fin du match. Bref, cette équipe a véritablement fait le show devant ses fans et aux yeux de toute la NBA. Niveau stats, Ingram semble avoir pris possession du corps de KD, l’ailier des Pels a bien rempli sa feuille avec 30 pions à 11/23 et 5 passes décisives. Valanciunas le suit de près avec ses 26 points à 9/15, 15 rebonds et 4 passes, avec ce tir du parking en guise de dessert pour donner neuf points d’avance aux siens à quasiment sept minutes de la fin du match. Et voilà que la Nouvelle-Orléans fait durer la série, et voilà que la troupe de Willie Green ruine tous nos brackets.

Côté Suns, Deandre Ayton et JaVale McGee sortent un bon match offensif, voilà tout ce que l’on peut dire de positif sur cette équipe cette nuit. Les deux pivots, à respectivement 11/14 et 7/7 au tir remontent la note catastrophique de leur équipe. La moyenne du cinq majeur sans compter Ayton tombe à 34% de réussite, avec un Chris Paul méconnaissable qui a marqué seulement 4 points à 2/8, malgré ses 11 caviars. Sans Devin Booker blessé, le scoring de Phoenix prend un coup, surtout quand les deux Cameron (Johnson et Payne) shootent à 7/22 en cumulé, et que Mikal Bridges n’y est pas non plus (4/11). Même avec ça, la troupe de Monty Williams menait de deux points à la mi-temps, mais les Pelicans ont déroulé dans le troisième quart-temps grâce notamment aux 14 points de Brandon Ingram. Le dernier acte n’est pas jojo à voir côté Suns et CP3 en vient même à faire une faute flagrante sur Herb Jones qui rentre quand même son lay-up. Et si les Suns faisaient durer exprès la série pour que Devin Booker se remette tranquillement de sa blessure ? En tout cas, Phoenix est toujours favori mais il faudra assurer à la maison lors du Game 5 pour ne pas se mettre réellement en danger, parce que quand même, faut pas déconner.

Ces Pelicans sont la petite darling de ces Playoffs. Ils performent et s’éclatent sur le parquet contre une équipe qui ne paraissait pas jouer dans la même cour avant le début de la série. Pourtant, ils sont en train de les surprendre et l’absence de Devin Booker leur sera bénéfique. Tout ça en fait même danser C.J. McCollum en interview à la fin du match. Ouais, les Suns doivent sérieusement se réveiller.

Source texte : ESPN