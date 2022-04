Dans un Game 4 déterminant pour la tournure de la série, les Bucks ont roulé sur Chicago, faisant de l’Illinois une nouvelle région partenaire du Wisconsin. Les Bulls n’ont jamais trouvé la réponse adéquate à la solidité des champions en titre. Quel message d’envoyé par Milwaukee.

On pensait Milwaukee en galère dans cette série, après un Game 2 braqué par les Taureaux. Mais Giannis et ses potes ont débarqué en terre inconnue – désormais terrain connu – avec la ferme intention de rectifier cette fausse idée. Un dépaquetage XXL sous les projos de l’United Center, façon rouleau compresseur. Dès l’entre-deux, le collectif verdâtre martèle Chicago de toutes les manières possibles. Excellente nouvelle, Jrue Holiday a décidé de démarrer ses Playoffs et masque l’absence de Khris Middleton. En bon chef de guerre, il envoie deux, trois beaux missiles dans le nylon de l’adversaire. Sa chance ? D’être une nouvelle fois accompagné de G »Ray »son Allen, en mode mitraillette de loin. Pendant la saison régulière, Grayson avait blessé les Bulls physiquement en envoyant Alex Caruso à l’infirmerie. Ce dimanche, la torture fut psychologique avec un quasi sans faute au shoot (10/12 dont 6/7 à 3-points). Puis, bien évidemment, comment parler du rouleau compresseur du Wisconsin sans parler du Greek Freak. Ce dernier a encore enterré une raquette dès les premières minutes de la rencontre grâce à son physique inarrêtable, TGVesque dès que lancé vers le cercle. Dans un premier temps, Chicago ne ploie pas grâce à énorme Zach LaVine. Mais dès le 2e quart-temps, l’adresse se tire en emportant avec elle l’espoir d’une victoire. Le Niko Vouch’ enchaîne les briques à 3-points, DeMar DeRozan oublie sa promesse et Caruso sort du terrain après la crainte d’une commotion cérébrale. Bref, un enfer sur terre pour Chicago.

Cet enfer s’est d’ailleurs poursuivi sur toute la seconde période. Les Bulls ont cru à la remontada après être revenus à -8 grâce à un gros run initié par DeMar DeRozan, enfin chaud micro-ondes, et Patrick Williams, ressenti vétéran dans la raquette de Milwaukee. Toutefois, les Bucks ont stoppé les bêtises. Une fois les têtes remises à l’endroit, les hommes de Mike Budenholzer ont réenclenché la machine et regagné seize points d’avance avant la fin du 3e quart-temps. Milwaukee s’est contenté, en bon matador, d’achever les taureaux dans les dernières douze minutes, toujours grâce à un trio Antetokounmpo, Holiday et Allen. Les trois protagonistes terminent la rencontre avec au moins 25 points et 50% au tir. Le Grec rajoute même 17 rebonds (!) et 7 passes décisives pour agrémenter le tout. Une journée de travail comme une autre pour les champions en titre, qui rappellent aux Bulls et à la concurrence qu’il ne sera pas aisé de les priver d’un back-to-back.

Score final : 119-95 Bucks. Milwaukee mène 3-1 contre Chicago. Giannis et ses potes sont venus et ont BALAYÉ le United Center en étant mené au score… en tout est pour tout… pendant 100 secondes en déplacement. Domination. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2022

Les Bucks pilotent désormais 3-1 la série et ont l’opportunité de terminer le travail à la maison contre le voisin. La stat qui fait mal ? Ils n’ont été menés que 100 petites secondes sur les Game 3 et 4 à l’United Center.