Shaqtin’ A Fool, Saison 2019-20 Vol. 8 : Kevin Huerter a fait pleurer toute la fanbase des Hawks, il a donc fait pleurer onze personnes

Qui dit vendredi dit poisson pané à la cantine mais dit aussi et surtout Shaqtin’A Fool. Nouvelle édition aujourd’hui du bêtisier préféré de ton bêtisier préféré, avec une fois de plus de quoi se taper la tronche par terre au moins jusqu’à vendredi prochain. Et mercé gros Shaq, on ne te le dira jamais assez.



Et le Shaqtin du jour est avant tout l’histoire d’un combat entre deux paires de sept, personne ne perd mais personne ne gagne. On commence avec un Admiral Schofield qui lâche une passe probablement arrivée jusqu’à Fox River voire jusqu’à Sona au Panama. T’as des passes ratées et t’as des carrières ratées, on vous laisse mettre l’admirable Admiral dans la case qui lui va le mieux. Au rayon des passes non-lasers on retrouve également ce bon vieux Dwight Howard, revigoré cette saison aux côtés de LeBron mais toujours pas dans les traces de John Stockton. Rajon Rondo attend toujours le ballon et Kobe Bryant a même quitté la salle après avoir assisté à cette horreur de scène. Parce que comme dirait Kobe, « tu ne peux pas rater de passes si tu n’en fais pas ».

La deuxième paire de sept concerne ensuite les rois du lay-up. Robert Covington tout d’abord, qui s’est définitivement fondu dans le paysage du Minnesota en loupant un double-pas tout seul dans le quatrième quart-temps d’un match équilibré. Vrai Loup le Bobby, et vrai Faucon le Kevin, puisqu’on termine avec un lay-up all-time de Kevin Huerter histoire de faire pleurer Do Wilikins et tous les fans d’Atlanta, histoire donc de faire pleurer une douzaine de personnes sur la planète.

Voilà pour les candidats à la meilleure barre de rire de la semaine. Ici ? Difficile de faire un choix mais on avoue que… la clutchitude de Robert Covington n’a pas vraiment d’égal.