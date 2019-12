NBA Top 10 du jour : Dallas va vite devenir the place to be si Seth Curry commence à nous faire oublier son frère

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Ça s’est passé un 27 décembre

1956 : Bill Sharman interrompt sa série de 55 lancers réussis consécutivement, le record tiendra quasiment 20 ans.

1964 : Oscar Robertson rentre 16 lancers en un quart-temps, record égalé mais toujours pas battu depuis. 55 ans, ça commence à faire, t’es pas d’accord James Harden ?

1967 : Red Holzman devient le coach des Knicks, avec le succès qu’on lui connaitra en 70 et 73. Tiens, un choix payant à New York, comme quoi tout arrive.

1980 : on parlait de lancers un peu plus haut, alors sachez que ce soir-là Calvin Murhy débuta une série de… 78 lancers rentrés de suite. Le record actuel ? Un certain Micheal Williams, ça pue le nom d’emprunt, joueur des Wolves en 93 et auteur à cheval sur deux saisons d’un joli 97/97. Prend ça Dwight Howard.

1991 : on parlait d’adresse un peu plus haut, alors sachez que ce soir-là Tim Hardaway envoya un fabuleux 0/17 au tir dans une… victoire de ses Warriors face aux Wolves. Probablement ce soir-là qu’il décida d’avoir un fils et de lui offrir la destinée qu’on lui connaît aujourd’hui.

