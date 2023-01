Tout récent Hall of Famer, Paul Pierce s’est exprimé sur le cas de noms qui pourraient prochainement rejoindre le panthéon des basketteurs. Une comparaison, pas des moins intéressantes, a été faite par la légende des Celtics entre Kyle Lowry et Rajon Rondo. Marrant ça.

The Truth a un avis bien prononcé sur la place de Rajon Rondo dans l’histoire de la Ligue, de Kyle Lowry mais aussi de Chauncey Billups. Un avis partagé à l’occasion d’un podcast avec son ancien coéquipier dans le Massachusetts, Kevin Garnett.

« Si Chauncey Billups et Kyle Lowry y vont [au Hall of Fame, ndlr], c’est sûr que Rajon Rondo ira. Parce que je le vois au même niveau qu’eux, et je pense qu’ils ont une bonne chance d’y être. » – Paul Pierce

L’avis de Paul Pierce est intéressant. On parle de trois meneurs qui ont été des pièces importantes d’équipes baguées – Billups fut même MVP des Finales en 2004 – et qui, à titre individuel, comptent chacun plusieurs sélections au All-Star game. En termes de style de jeu, là encore les profils sont similaires, reconnus pour leur propreté, leur playmaking et leur défense. Sur ces deux derniers points, Rondo devance ses deux homologues, du moins sur le plan statistique, puisqu’il possède des moyennes plus élevées à la passe et à l’interception. De quoi compenser un scoring, il est vrai, moins prolifique que celui des deux autres.

Attardons-nous sur les dossiers Rajon Rondo et Kyle Lowry. On peut bien sûr penser que Paulo prêche pour sa paroisse en défendant le cas Rondo. On rappelle que les deux hommes ont été titrés ensemble en 2008, dernier titre en date pour Boston. Rajoutons à cela le fait que Kyle Lowry porte aujourd’hui les couleurs du Miami Heat, franchise qui a donné du fil à retordre aux coéquipiers de Rondo au tournant des années 2000-2010.

Mais loin de nous l’idée de nous mêler à ces considérations un peu partisanes, parlons du terrain, le vrai. Draftés la même année, en 2006, les deux joueurs auront connu des trajectoires diamétralement opposées.

Rajon Rondo, sur le plan individuel, c’est 4 sélections au All-Star Game, une All-NBA Third Team, 2 NBA All-Defensive First Team, 2 NBA All-Defensive Second Team, 3 saisons comme meilleur passeur et une saison comme meilleur intercepteur, le tout entre 2009 et 2016. Sur le plan collectif, c’est deux bagues, avec les C’s en 2008 donc, mais aussi les Lakers en 2020, dans un rôle certes bien différent à chaque fois (titulaire et cadre à Beantown, playmaker en sortie de banc à LA). Rondo est aujourd’hui agent libre.

Attardons-nous sur Monsieur Lowry à présent. De son côté, une explosion plus tardive puisque l’ancien Grizzlie et Rocket n’est véritablement un titulaire à temps plein que depuis l’exercice 2013-14, soit son huitième dans la Ligue. Mais l’ancien de l’Université de Villanova n’a pas fait les choses à moitié. Depuis 2015, Lowry a accumulé 6 sélections au All-Star Game et une All-NBA Third Team. On n’oublie pas les trophées collectifs, avec sa bague remportée avec les Raptors en 2019, mais aussi l’or olympique à Rio en 2016 avec Team USA. Son passage dans l’Ontario entre 2012 et 2021 a tout pour lui valoir un maillot retiré au pays de la poutine. Ce qu’il produit aujourd’hui à South Beach, à bientôt 37 ans, reste encore de très bonne facture.

Paul Pierce ne s’y trompe pas, les carrières de Rajon Rondo et de Kyle Lowry (sans oublier celle de Chauncey Billups) sont de nature à envoyer les intéressés prononcer un petit discours à Springfield. On pourra toujours froncer les sourcils face à certaines analyses du consultant Paulo, force est néanmoins de constater qu’il arrive toujours à reconnaître la valeur d’un Hall of Famer.

