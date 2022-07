Vous n’avez pas pu passer à côté de la bombe tombée le 30 juin sur la NBA, à quelques heures de l’ouverture de la Free Agency. Kevin Durant a demandé son trade à sa franchise, les Brooklyn Nets. Mais maintenant la question la plus importante est la suivante : où pourrait-il aller ? Et comment procéder à un transfert aussi historique ? Tout de suite, zoom sur les Chicago Bulls et leurs possibilités afin de récupérer KD.

Vendredi 30 juin 2022, 20h49 heure française, la déflagration tombe.

Kevin Durant veut quitter Brooklyn, le temps presse et le coco veut gagner d’autres bagues. Passé le temps du thermomètre qui explose, toute l’équipe de rédaction de TrashTalk s’est donc posée sur LA question qui nous taraude tous… mais où diable KD va-t-il poursuivre sa carrière ? Pour ce faire, et parce qu’on aime pousser le délire le plus loin possible, nous avons collectivement décidé de nous pencher sur toutes les franchises de la NBA. Oui oui, toutes les franchises : 29 articles détaillés, avec un rapide aperçu sur ce qui pourrait se passer.

Place aux Bulls de Zach LaVine et DeMar DeRozan.

La situation des Bulls

# Pourquoi les Bulls iraient chercher KD ?

Parce que les Bulls ont six bagues dans leur armoire à trophées et que comme ne le dit pas l’expression, « jamais Peugeot 607 ». Parce que « quelle belle idée de faire venir sur les terres du meilleur attaquant de l’histoire celui qui sera peut-être bientôt considéré comme le… meilleur attaquant de l’histoire ». Parce que même si la jeunesse de Chicago est ambitieuse et talentueuse et que les leaders en place sont solides, les Bulls ne possèdent pas forcément de joueur accroché au projet telle une moule à son rocher. De très très bons éléments mais rien d’excellentissime, rien de générationnel semble-t-il, alors peut-être…

# Quels joueurs sont indisponibles ?

Zach LaVine

Car il vient de signer une extension et que ce coup de crayon rend son statut intransférable cet été. Quoiqu’il arrive Zach restera à la tête du bateau Bulls cette saison, c’est gravé dans le marbre.

# Quels joueurs des Bulls pourraient attirer l’attention des Nets ?

Ayo Dosunmu et Patrick Williams

Parce qu’ils sont jeunes et bons, parce qu’ils ont rapidement prouvé que la hype à leur sujet n’était pas sortie de nulle part.

# Ont-ils des picks de Draft à leur proposer ?

Un par an, un peu comme tout le monde finalement. Donc la réponse à la question ci-dessus est oui.

La grille de salaires des Nets

Le package idéal des Bulls :

Nikola Vucevic

Patrick Williams

Ayo Dosunmu

Coby White

Quatre premiers tours de draft

2 swaps

Un Andre Drummond en giga-scred

Téma le package, ça paye le supplément poids à l’aéroport ça. Pas de Zach LaVine, pas de DeMar DeRozan selon nous car c’est cher et plus prêt de la fin que du début malgré son niveau actuel de fou malade… mais de la jeunesse, absolument TOUTE la jeunesse de Chi-Town. Patoche Williams c’est une obligation, Ayo Technology aussi, Coby White c’est surtout parce que les Bulls en profiteront pour le dégager, et Nikola Vucevic est dans le sac pour une histoire d’équilibre financier. Les tours de draft c’est cadeau parce que Sean Marks va négocier ça fort, et le Dede Drummond c’est uniquement pour la vanne. Alors, on signe où ? Nulle part sans doute.

Note de faisabilité : 4/10

Kevin Durant du côté de Chicago ? Dans les faits rien n’est impossible et comme le disait un célèbre philosophe héraultais : c’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui. Pour acquérir KD les Bulls savent en tout cas ce qu’il leur reste à faire. Alors, ça se tente ou pas ?