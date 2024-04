Après le trophée de Most Improved Player la nuit dernière, on change de catégorie avec l’annonce du Sixième Homme de l’année prévue pour la nuit prochaine. Qui de Malik Monk, Naz Reid ou Bobby Portis remportera la mise ?

Les votes ont été serrés pour départager Tyrese Maxey et Coby White, le seront-ils aussi cette nuit aux alentours de minuit et demi ? Ça sera la grande surprise mais chacun a un dossier bien solide.

Malik Monk a longtemps eu les faveurs des bookmakers cette année derrière ses coups de chaud pour sauver les Kings. Son absence sur la fin de régulière et au Play-In n’est pas passée inaperçue, loin de là. Si le scoreur des Kings est déjà en vacances, Naz Reid et Bobby Portis sont eux toujours actifs avec des premiers tours à jouer face à Phoenix et Indiana. Comme souvent cette saison, Naz Reid fait le relai derrière la paire Karl-Anthony Towns – Rudy Gobert. Bobby Portis a lui dû passer chez les titulaires à Milwaukee pour combler l’absence temporaire de Giannis Antetokounmpo.

Stats des trois finalistes pour le trophée de Sixième Homme de l’année 2024 :

Malik Monk : 15,4 points, 5,1 passes, 2,9 rebonds, 44% au tir dont 35% à 3-points

Bobby Portis : 13,8 points, 7,4 rebonds, 1,3 passe, 51% au tir dont 41% à 3-points

Naz Reid : 13,5 points, 5,2 rebonds, 1,3 passe, 48% au tir dont 41% à 3-points

🚨 Info : 4 awards seront distribués cette semaine en NBA.

Mardi : Progression de l’année

Mercredi : 6eme homme de l’année

Jeudi : Joueur clutch de l’année

Dimanche : Coach de l’année pic.twitter.com/i6ov50qFEH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 22, 2024