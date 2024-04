John Calipari et Kentucky étaient mariés depuis quinze saisons. Après plus d’une décennie de victoires, de frustration, de formation, de déception et d’expérimentation, les deux partis se disent adieu selon l’insider Pete Thamel. Forcément, un tel divorce ne passe pas inaperçu.

C’était une récente habitude qui alimentait la frustration des fans. Éliminés au premier tour de la March Madness pour la deuxième fois en trois saisons, le parcours des Kentucky Wildcats n’était pas à la hauteur des talents qu’ils comptaient dans leurs rangs.

Quelques rumeurs osaient remettre en cause le statut de coach Calipari, évoquant une démission ou un licenciement potentiel. Mais le directeur sportif de l’université avait vite rassuré tout le monde sur le réseau social X le 27 mars :

“Comme nous le faisons habituellement à la fin de chaque saison, le coach Calipari et moi-même avons discuté de la direction de notre programme de basket-ball masculin et je peux confirmer qu’il sera de retour pour sa 16e saison en tant qu’entraîneur principal.” – Mitch Barnhart

Mais moins de deux semaines plus tard, le son de cloche est à la fréquence opposée. Selon les informations rapportées par Pete Thamel, John Calipari serait en chemin pour s’engager avec Arkansas, 15 ans après son arrivée à la tête des Wildcats. Dans le petit monde de la NCAA, un tel changement fait grand bruit.

Sources: John Calipari is finalizing a five-year deal to become the next coach at Arkansas. The deal is expected to be completed in the next 24 hours.

— Pete Thamel (@PeteThamel) April 8, 2024

Calipari était le visage emblématique de Kentucky depuis 2009. Ses premières années avaient été particulièrement réussies, avec quatre apparitions dans le Final Four entre 2011 et 2015. Il figure dans le Top 15 des coachs avec le plus grand nombre de victoires dans l’histoire de la D1 de NCAA, et a remporté le titre en 2012.

Surtout, de très nombreux futurs talents NBA sont passés entre ses mains au cours de la période, dont Devin Booker, Anthony Davis, Shai Gilgeous-Alexander ou Bam Adebayo. Dans la formation de prospect, il aura marqué l’histoire récente de la NCAA.

Choc sismique en NCAA cette nuit, chez les garçons après le titre chez les filles.

John Calipari quitte Kentucky après 15 ans à la tête du projet.

Impossible d’oublier son run en terme de formation, de talent recruté puis envoyé en NBA. https://t.co/BI5mR3jMHX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2024

Néanmoins, John Calipari a accumulé les échecs sportifs ces dernières saisons. Son départ apparaît comme un moyen pour lui, comme pour sa franchise, de prendre un nouveau départ. Kentucky devrait commencer à se pencher sur son remplaçant, un sacré boulot pour trouver un candidat capable de prendre sa suite.

John Calipari se serait de son côté mis d’accord avec Arkansas sur un contrat de 5 saisons, Arkansas qu’il tentera de réconcilier avec la March Madness.

Source texte : Pete Thamel