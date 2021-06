Les Nets ont terminé le travail : victoire tranquille face à Boston, direction les demi-finales et les Bucks, le basket c’est trop facile

Brooklyn n’aura finalement fait qu’une bouchée de Boston en leur laissant les miettes du Game 3, mais le plus fascinant, encore ce soir, reste la facilité avec laquelle ces mecs mettent la baballe dans le panier.

la boxscore de cette ultime mixtape du premier tour c’est juste ici

Ce match c’était les Avengers contre les Minijusticiers, avec au final une victoire 123/109 pour l’enfer des défenses. Les C’s ? Ils se seront battus mais comme on l’a dit… en face c’est pas Noisy-le-Sec non plus. Un écart d’environ dix points s’est rapidement creusé, un écart un peu sorti de nulle et qui restera collé au panneau d’affichage pendant une grande partie du match, comme une assurance tout risque pour Brooklyn. Puis vint le dernier quart. Si vous êtes fan de Jayson Tatum ? Vous aimez donc le basket c’est cool, et le voir mettre des face à KD ou autre c’est plutôt impressionnant. JT finira son match avec 32 points mais son incapacité à faire jouer ses coéquipiers (comme un… James Harden en face, par exemple) a peut-être une fois de plus pénalisé son équipe. De toute façon l’équipe en face ce sont les… nan, laissez tomber. A ses côtés ? Le leader numéro 2 (parce que Jaylen Brown est blessé, parce que Kemba Walker aussi, parce que Marcus Smart a la peau fragile et que Tacko Fall est resté bloqué dans sa voiture) Evan Fournier a une fois de plus fait un bon match. Et on ne dit pas ça juste parce qu’on est français hein, juré-craché. L’homme qui se rapproche lentement mais très sûrement de la coupe de cheveux de Ronaldo (celle de 2002) finit à 18 points dont pas mal de buckets inscrits dans des moments importants même s’il doit en revanche détenir le record sur une série du plus de fautes qui donnent un and-one à ses adversaires. Si Danny Ainge devra très vite penser à l’avenir pour digérer son élimination, il peut en tout cas se réjouir – youpi – du très bon impact de Jabari Parker et Romeo Langford (surtout en défense pour le copain de Juliette). Une défaite logique mais amère au bout du compte, un playmaking amerde, et des Celtics qui n’auront jamais vraiment vu le jour dans cette série malgré l’éclaircie du Game 3. Parce que les hommes de Steve Nash sont trop forts, tout simplement? Bien trop forts, bien plus forts

Pour Brooklyn ? On peut parler d’un match parfait, un parfait très modeste certes mais tout va bien pour eux merci. La MSN des Nets s’est une nouvelle fois facilement imposé, notamment en posant leurs grosses *** sur la table dans le quatrième quart. Comme sur César ce fut 23 coups de couteau, sur des C’s qui avaient pourtant un semblant d’espoir (utopique) de revenir au score. C’est donc des daggers qui s’enchaînaient finalement entre Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Joe Harris et le N’Golo Kanté des Nets : Bruce Brown (petit, rapide, puissant, défend sur n’importe qui, principal défaut : trop fort). On a également pu remarquer, comme sur les autres matchs de la série, que Steve Nash prend de plus en plus l’habitude de faire jouer ses Monstars en même temps, et que malgré tout sa second unit tenait plus que le coup. Même si on peut croire que le jeu de l’ancien MVP des Suns consisterait à des isolations abusives, le jeu de passes et le mouvement du ballon est de plus en plus propre, parfois même à la limite… de la perfection. The Beard (si vous aimez tout ce qui est à base de basketball n’hésitez pas à checker) finit son Game 5 avec un petit triple-double des familles en plus de ses 34 points, et à en croire les dernières nouvelles, ni la NASA, ni l’ONU, ni l’OMS n’ont encore trouvé comment défendre sur son step-back. Uncle Drew et Durantula finissent respectivement à 25 et 24 points (là aussi ça parle basket-ball si vous aimez). Comme d’habitude Joe Harris, Blake Griffin, Tyler Johnson, Bruce Brown, Landry Shamet et l’homme aux épis de maïs sur la tête (Nicolas Claxton) ont aidé à compléter ce brillant big three.

Moralité : on ne peut pas faire grand-chose face à un Big Three de gala, même si on a la Mamba Mentality, même si on est français, même si on triche. En tout cas nous aurons droit à un simple et basique… NETS-BUCKS en demi-finale de conférence, je sais pas si vous vous rendez compte hein…