NBA Playoffs 2021 : on fait le bilan après 4 matchs ! Apéro TrashTalk

Une semaine et demie après le début des Playoffs NBA 2021, quatre matchs ont été joués dans toutes les séries. L’occasion de faire un nouveau checkpoint sur ces joutes parfois acérées et parfois moins. Des surprises, des confirmations et des premiers éliminés. Allez, on envoie le bilan à un peu plus de la mi-course dans ce premier tour !

Par où commencer ? Les dix derniers jours ont été comme notre sommeil : très agités. Entre l’élimination précoce (la façon polie de dire sweep) du Heat un an après avoir atteint les Finales NBA et le retour des Clippers après s’être retrouvés dos au mur, les mains menottés et les yeux bandés dans leur série contre les Mavericks, il y a des choses à raconter. Mais il faut aussi parler des Nets, du Jazz, des Sixers et des Hawks, bien partis pour porter le coup de grâce à leurs adversaires respectifs. A l’Ouest, c’est plus serré avec trois séries à égalité au bout de quatre rencontres. On a déjà évoqué une franchise de Los Angeles alors que les Lakers ne sont pas au mieux à l’aube du Game 5 auquel pourrait ne pas participer Anthony Davis. Enfin, Portland et Denver sont encore partis pour faire durer le plaisir jusqu’au week-end avec un nouveau Game 7 qui se dessine déjà à l’horizon. Ça en fait des sujets à aborder lors de cette quasi heure entière d’Apéro TrashTalk sur les poufs.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Allez, let’s go !