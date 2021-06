Officiel, on aura donc un Bucks – Nets en demi-finales à l’Est : affiche incroyable, le simple fait de l’écrire met déjà les poils

L’issue de cette série entre les Nets et les Celtics ne faisait guère de doute, mais encore fallait-il pour Brooklyn et ses Monstars écarter Jayson Tatum et sa folie offensive. A un coup de chaud près de Jayson Tatum justement, la mission aura été accomplie sans trop trembler, sans trembler du tout même, et c’est donc fort logiquement que le seed 2 de la régulière rejoint les Bucks en demi-finales de Conférence. Brooklyn Nets vs Milwaukee Bucks, sortez le pop-corn et plutôt deux seaux au lieu d’un, car cette série pourrait bien tutoyer quelques sommets de basket champagne.

On l’avait vue venir cette série, mais avant de se frotter les mains il fallait donc gérer un premier tour, pas le plus insurmontable de l’histoire certes, mais un premier tour qui comportait néanmoins quelques pièges.

Pour les Bucks il fallait ainsi se défaire du Heat, ce même Heat qui avait volé sous les radars toute la saison, un Heat finaliste la saison passée et qui avait donc montré qu’il était capable d’élever son niveau de jeu en Playoffs et, surtout, un Heat qui avait ruiné l’an passé les espoirs de bague des… Bucks, au soir d’une série qui avait vu Giannis Antetokounmpo jouer blessé, au soir d’une série qui avait vu Erik Spoelstra fumer Mike Budenholzer et Miami sortir Milwaukee, sans aucun respect, sur un cinglant 4-1. Pour Brooklyn ? La mission semblait un peu plus « tranquille » au premier abord, face à des Celtics à peine sortis du bourbier du play-in, des Celtics privés de Jaylen Brown, des Celtics portés par un Jayson Tatum bien souvent trop seuls, des Celtics clairement décevants cette saison dans le jeu et les résultats.

Bucks – Heat : 4-0

Nets – Celtics : 4-1

Net, sans bavure. Trop de ressentiment côté Bucks, trop de fierté, un Heat abandonné par une grande partie de ses leaders et un ensemble bien trop faible face à une armada comme celle du Wisconsin. Mis à part un Game 1 complicado mais finalement remporté en overtime, les Bucks n’auront laissé AUCUN millimètre à leuyr bourreau de 2020. Une fois, pas deux, et après un sweep retentissant Giannis et ses Saibai-men ont donc pu se poser tranquillement devant la fin de série des Nets, devant un Game 3 récupéré par un immense Tatum, devant un Game 4 incroyable du Big Three de Brooklyn, et devant un Game 5 finalement géré sans trop de transpi par les nouveaux riches de l’Est. Deux séries remportées sans l’once d’une discussion de quoique ou qu’est-ce, et donc deux franchises qui se retrouveront dès… samedi (?) pour le début d’une série qui promet, ou plutôt d’une série QUI PROMET.

Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday et Khris Middleton vs Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving, deux forces de frappe atomiques, deux attaques quasi all-time et on a quasi envie d’enlever le quasi, et on se souvient d’ailleurs des deux thrillers de la fin de régulière, joués comme un match de Playoffs par les deux équipes et remportés tous deux par les Bucks, sans James Harden au passage mais notamment avec un duel délicieux entre Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo.

Dès ce week-end on rebat néanmoins les cartes, et dès ce week-end on assistera donc à l’une des séries les plus excitantes de ces dernières années, entre deux franchises qui visent ouvertement bien plus qu’une finale de conférence. Ca va envoyer du très très sale, le premier à 140 a gagné, et ça pourrait même durer… sept matchs. Wow.