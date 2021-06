Le Big Three des Nets a tapé une série record face à Boston : trois hommes qui excellent sur le parquet et sur le parquet Excel

On sait qu’ils sont trop forts, et que c’est incroyablissime à voir jouer. Comme prévu ils répondent très bien aux attentes sur le terrain et sur la feuille de stats, et c’est désormais officiel : Kevin Durant, James Harden et presque Timothé Luwawu-Cabarrot visent les records ET le titre.

Riri, Fifi, et Loulou ont donc été démoniaques lors de ce premier tour des Playoffs, ne se privant pas pour tout voler à Picsou Tatum, un peu trop avare de ballon. Sur toute la série, le monstre à trois têtes offensif – et pas si mauvais défensivement – aura donc tourné à… 85,2 points de moyenne. Record all-time évidemment, des chiffres qui dépassent pour l’instant la folle série du trio Julius Randle / R.J. Barrett / Kevin Knox.

Kevin Durant :

32,6 points de moyenne Kyrie Irving :

24,8 points de moyenne James Harden :

27,8 points de moyenne Avec 85,2 points de moyenne sur la série contre Boston, le Big Three des Nets a tapé un nouveau record all time de points pour un trio sur une série de Playoffs. pic.twitter.com/lIhR8LImrD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 2, 2021

Statistique absolument incroyable car on rappelle aux plus novices d’entre vous que le jeu du panier-ballon se joue à cinq et qu’on a le droit à plusieurs remplaçants, même des mecs comme Kyle Kuzma. Kevin Durant tourne à 32,6 points de moyenne, ce qui est déjà très fort et plutôt relou pour les adversaires, mais ces derniers doivent donc se charger dans le même temps de tout le reste de sa clique… James Harden tourne à 20cl d’huile de ricin pour sa barbe et 27,8 points, un duo comme on n’en a rarement vu. Toc toc toc, Kyrie Irving se ramène également à la fête et cotise au piétinage dérouillage de son ancienne équipe avec 24,8 points de moyenne. Le pire dans tout ça étant qu’ils font également quelques passes décisives par-ci par-là, James Harden notamment (surtout), qu’ils prennent aussi des rebonds, et qu’ils jouent parfois avec DeAndre Jordan ce qui est quand même un sacré désavantage.

La version basket de l’attaque Mbappé / Griezmann / Benzema n’est néanmoins pas toute seule, ça aussi c’est fou, Blake Griffin, Joe Harris, Landry Shamet, Bruce Brown ou encore Jeff Green entourant nos superstars de la meilleure des façons. C’est donc bel et bien le plus de points marqués par un trio lors d’une série qui a été validé par la Tri-Force (heureusement qu’ils ont plié ça en cinq matchs parce que les chiffres risquaient de grimper), et ce Gros-Trois en pleine bourre aura peut-être une tâche offensive un peu plus ardue contre les Bucks car en face se dresseront de vrais défenseurs. Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday, Brook Lopez, Khris Middleton… P.J. Tucker, et quasiment tout le roster de Mike Budenholzer finalement, sauf Bryn Forbes et Bobby Portis bien sûr.

82,5 points de moyenne pur trois joueurs combinés, ça doit quand même être pratique pour un coach. Les Monstars ont détruit les C’s et ont simplement déroulé, le chemin risque d’être plus sinueux contre Milwaukee mais la bave aux lèvres est bien présente.