NBA Top 5 du jour : non vous ne rêvez pas, Damian Lillard a bien pratiqué la lévitation pour envoyer son équipe en prolongation

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot et même pendant les Playoffs, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : la nuit nous a appris qu’on n’était jamais à l’abris d’un runner floater de C.J. McCollum au buzzer de la mi-temps. Michael Porter Jr. l’a également appris, mais à ses dépens.

#4 : Marc Gasol a enfin le droit à plus de temps de jeu. Mais même après des centaines beaucoup d’années dans la Grande Ligue, son expérience peut être mis à rude épreuve par le petit jeune Devin Booker et ses tirs venus d’ailleurs.

#3 : Kevin Durant fait vraisemblablement la taille d’un terrain de basket. Si si, puisqu’il arrive à contrer un joueur du Jazz et en même temps arriver à l’opposé de ce contre pour inscrire tranquillement son double-pas.

#2 : nouvelle règle improbable du Monopoly, l’Avenue des Champs-Élysées est offerte par les Celtics à James Harden, qui a le droit d’envoyer son plus beau tomar sur l’Arc de Triomphe en guise d’acquisition d’un hôtel.

#1 : La cape d’invisibilité ne va pas du tout à Damian Lillard. Entrer en lévitation pour égaliser, par contre, ça, il sait le faire. Et envoyer un énorme step-back à sept mètres, ça, il sait le faire aussi. Michael Porter Jr. a encore le droit à son hommage dans ce Top 5 puisque c’est lui qui a assisté en exclusivité au numéro de Dame Time.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !