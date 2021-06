Nets – Bucks, les pronostics de la rédaction : la balance penche plutôt côté Brooklyn, les Bucks devraient donc l’emporter

Enorme série à venir entre les Nets de Brooklyn et les Bucks de Milwaukee, et on s’est donc, comme d’habitude, prêté au petit jeu des pronostics. Et on ne change pas une équipe qui pronostique (mal) : on screen tout ça et on attend une dizaine de jours pour ressortir ces perles ?

Giovanni

A table ! On l’attendait cette série, et elle est donc arrivée. Deux favoris pour le titre, deux attaques incroyables, les MVP 2018, 2019 et 2020 sur le terrain, des All-Stars de partout jusque dans votre cuisine, et même un petit antécédent kiffant en régulière, parce que ça mange pas de pain. Les Nets sont là où ils sont censés être; Milwaukee aussi, et si les Bucks courent après depuis quelques années Brooklyn est la petite dernière invitée à la table des grands. Pour cette série ? Avantage Broo…, avantage Milw… Bro… allez, avantage Bucks, de très peu, genre un contre de Jrue Holiday sur Kyrie Irving au Game 7. Fallait respecter la hiérarchie offensive mon Kyrie, c’est pas comme si tes deux coéquipiers avaient tourné à 34 points sur la série et toi 22. Plus sérieusement ? Puissance de feu offensive supérieure côté Nets mais expérience et vécu collectif un chouïa à l’avantage de Giannis and co.,et une défense quand même beaucoup plus en place voire incomparable avec celle de leur adversaire sur cette série. Pour cette fois-ci je pense que les Bucks passeront l’obstacle, avant de… ça on verra plus tard. Nets 3 – Bucks 4

Nico

Après une petite balade de santé face à des Celtics limités, les Nets vont véritablement rentrer dans le vif du sujet face à Milwaukee. Les Bucks, impressionnants contre le Heat, ont les armes pour faire transpirer les hommes de Steve Nash. Certes, Brooklyn a un monstre à trois têtes intenable et des role players de qualité autour, mais Milwaukee possède son propre Big Three avec un Giannis Antetokounmpo qui sera déterminé pour dominer cette série, un Khris Middleton ultra clean sur ces Playoffs et un Jrue Holiday qui a su transformer les Daims. Au vu des affrontements XXL en saison régulière, cela nous promet une grosse bataille, à tel point que je vois la série aller en sept. Oui, sept matchs, avec au final les Nets qui l’emportent au Barclays Center grâce au talent offensif infini de leur trio Kevin Durant – Kyrie Irving – James Harden. Quand il faudra marquer les paniers décisifs, ils seront là. Nets 4 – Bucks 3

Ben

Qualifiés pour le deuxième tour sans transpirer un goutte ou presque face à Miami, les Bucks vont passer du grand méchant loup qui sort le balai sans trembler face aux derniers finalistes de l’Est au petit poucet contre Brooklyn. Malheureusement, la perte de Donte DiVincenzo pourrait peser davantage dans cette série alors que l’effectif des Nets est interminable en plus de posséder le trio offensif le plus flippant de l’histoire (?). Dans ce duel entre les deux meilleures attaques de la Ligue, je donne un avantage assez net aux… Nets qui font plus que jamais figure de favoris pour rafler la mise cette année alors que les gros s’entretuent encore à l’Ouest au moment où ces lignes sont écrites. Nets 4 – Bucks 2

Alex T

On entre enfin dans le vif du sujet pour chacune de ces deux équipes. Qualifiées sans trop forcer, elles vont enfin tomber sur un adversaire qui peut rendre les coups et je m’attends à une série particulièrement intense et indécise. La défense des Bucks peut-elle tenir le choc face aux trois amigos ? Quel chantier Giannis va-t-il faire dans la raquette des Nets ? J’ai du mal à croire que cela se finira en moins de sept manches. La pièce peut vraiment tomber des deux côtés et je me dis qu’un prono Bucks est tout à fait légitime. Perso, j’ai du mal à imaginer les trois larrons se vautrer sur un septième match décisif et je laisse donc Brooklyn aller au tour suivant. Nets 4 – Bucks 3

Arthur

J’ai – comme beaucoup – envie de croire que le collectif peut encore cisailler une superteam, faire déjouer des individualités restreintes par la place qu’occupent leurs propres coéquipiers. Lâcher les chevaux sur des Celtics aussi perdus que le disque dur de Schiappa, c’est facile. Mais contre un effectif aussi travaillé que celui de Milwaukee, associer James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving ne revient pas à faire 1+1+1. C’est différent, beaucoup trop de paramètres rentrent en jeu. Qui pour appliquer les Giannis Rules aussi bien que Bam Adebayo (en 2020) ? Le spacing de Brook Lopez va faire énormément de mal à la raquette de Brooklyn, mal préparée pour gérer l’écart entre l’intérieur et les pénétrations grecques. Sans oublier la flotte du parking, habituellement insolente dans le Wisconsin. Des blazes peu bankables donc, mais Khris Middleton et Jrue Holiday pourraient bien bouffer de l’étoile dans un match 7 ô combien disputé. Nets 3 – Bucks 4

Clément

Bon, bah on part sur une grosse opposition hein. Mais honnêtement, avec tout le respect qu’on doit à Giannis et à ces Bucks, on voit très mal le monstre à trois têtes des Nets flancher. Je vois bien la série aller en 7, parce que le Greek Freak est énervé et déterminé à aller au bout, mais de l’autre côté, il y a soit KD qui te dégoûte de la vie avec sa palette offensive, soit Kyrie Irving qui peut t’envoyer au royaume des ombres en deux dribbles, ou encore James Harden qui peut sortir de son sommeil pour t’anéantir. Allez, choisissez entre la peste et le choléra pour mourir. Alors certes, la défense de Jrue Holiday peut faire la différence, mais il n’y a qu’un Jrue Holiday contre trois monstres en face. Les Nets devraient pouvoir le faire, non sans difficulté mais quand même. Nets 4 – Bucks 3

Alex D

Peut-être vais-je me faire découper par ce pronostic, mais peut-être est-il bon de reconnaître que les Nets sont fondamentalement… beaucoup trop forts. Je tiens d’ailleurs à préciser que le vainqueur de cette série ira pour moi au bout de ces Playoffs, et ce seront pour ma part les Nets qui dégagent une impression de rouleau compresseur assez impressionnant. Certes, les Celtics n’étaient pas au complet et pas forcément très en forme pour affronter Brooklyn, mais on a d’ores et déjà vu un futur champion naître. Les postes sont mieux doublés qu’on ne le pense et je vois totalement le Big Three dominer dans tous les secteurs de jeu. Dans une match-up comme celle-ci, le fait qu’il y ait des joueurs déjà bagués vaut son pesant d’or dans la balance et en l’occurrence, ils sont du côté des Nets. Nets 4 – Bucks 2

Max

Série difficile à pronostiquer avec une opposition de style flagrante entre les deux équipes. Les Bucks ont broyé Miami et arrivent avec un petit jour de repos en plus que les Nets, eux aussi impériaux face aux Celtics. Entre les esthètes du Pont et les brutes de la Forêt, dur de savoir à quelle sauce sera t-on mangé dans cette série où se cache à mon avis le futur champion. Je pense quoiqu’il arrive qu’elle sera longue, mais un simple pressentiment me fait pencher pour les Nets. Plus complet offensivement avec de très bons back-ups en rotation de chaque poste, je vois mal Milwaukee éteindre toutes les options qui s’ouvrent aux Nets en attaque. Selon moi, la maxime « good defense but better offense” pourrait être le credo des hommes de Steve Nash. Sans compter que BK a l’avantage du terrain et celui-ci pourrait s’avérer décisif. Les seuls All-Stars bagués de cette opposition sont Kyrie et KD, et même sans considérer les Bucks comme trop mûrs, l’efficacité dans l’adversité des deux meilleurs scoreurs Nets n’est plus à prouver. Ajoutez Harden dans ce cocktail explosif, bien déterminé à chercher sa bague, et une petite pièce sur Nico Claxton qui pourrait être un facteur décisif dans les victoires. Nets 4 – Bucks 3

Gustave

Évidemment que je vois cette série aller en sept matchs, puisque j’en meurs d’envie tout simplement. Je pense que le vainqueur du trophée Larry O’Brien et du maillot vert (pour avoir sprinté le plus vite vers le titre) se trouve dans cette série. Même si les Bucks sortent d’un premier tour très rassurant face au décevant Heat, même s’ils sont en confiance et bien reposés, les Nets eux aussi sortent tranquillement d’un piétinement en règle face aux C’s. L’absence de DiVincenzo, qui n’a pas l’air de grand chose dite comme ça, fait un peu plus pencher la balance du côté de Brooklyn. Trop de force offensive même si la défense des Bucks est impressionnante, et un KD multiplié par un Harden multiplié par un Kyrie dans un Game 7 ça peut fléchir mais ça ne peut pas rompre. Leurs deux derniers matchs en back-to-back étaient incroyables et Milwaukee pourrait arriver avec un ascendant (capricorne) mental fort, mais la killer mentality des trois ogres en face semble imperturbable. Rien n’est joué mais tout ce que je sais c’est… que j’ai hâte. Nets 4 – Bucks 3