Playoffs NBA 2021 : Nets – Bucks, la preview ! Apéro TrashTalk

4 previews en… plusieurs jours. La magie des Playoffs NBA, c’est que leur déroulé est totalement imprévisible. Un peu comme cette série du deuxième tour qui opposera les Nets aux Bucks pour une place en finale de Conférence Est. Sur le papier, Brooklyn part avec un petit avantage, mais attention quand même aux Daims. On parle de tout ça dans l’Apéro ? Allez, c’est tipar !

Avant même de commencer à décortiquer cette confrontation, difficile de ne pas avoir l’eau à la bouche en imaginant KD face à Giannis sur une série au meilleur des sept matchs. Si en plus on y ajoute James Harden et Kyrie Irving d’un côté et Khris Middleton et Jrue Holiday de l’autre, ça devient carrément un must-watch. La défense des Bucks peut-elle freiner un peu le monstre à trois têtes de Brooklyn ou va-t-on encore assister à une démonstration des favoris pour le titre cette saison ? Plus difficile à dire qu’il n’y paraît car le Greek Freak et ses compagnons ont tiré beaucoup de leçons de leurs précédentes campagnes de Playoffs et ont aussi de belles armes à faire valoir. Après le traditionnel point tactico-technique des Hexperts, on choisira un joueur à observer à la loupe dans cette série avant de s’essayer tout de même au jeu des pronostics. N’hésitez pas à en faire de même. C’est toujours plus drôle quand on est nombreux et surtout ça permet de montrer ses talents de vision du futur plutôt que de s’exprimer à 3-0 dans la série.

