Mesdames et messieurs, TrashTalkeurs et TrashTalkeuses. Vous connaissez ce jeu-concours, il est bien de retour ! Avec des Playoffs exceptionnels qui arrivent et des matchs exceptionnels à nos portes, l’heure est venue de faire appel aux devins et devineresses de la communauté basket. Ce lundi dès 09h, soyez prêts pour le TrashTalk Bracket Contest !

_____

Mais où se cachent les magiciens et la magiciennes parmi vous ?

Qui est capable de nous annoncer, dès maintenant, l’intégralité des Playoffs 2024 tour par tour ?

Qui sera en mesure de prédire le champion NBA, les finalistes, les scores de toutes les séries, du premier au dernier round… et les qualifiés du Playin Tournament inclus, sans trembler de la main ?

Tradition oblige, c’est l’heure de participer au jeu de l’année et de remplir votre bracket.

En prenant en compte le Playin Tournament 2024, qui démarre ce mardi soir en NBA, la deadline pour remplir son bracket est fixée au mardi 16 avril à 23h59.

Une fois cette heure dépassée, tout bulletin déposé sera refusé. Votre mission ? Elle est simple, et compliquée à la fois.

Remplir le formulaire ci-dessous avec vos pronostics de Playoffs 2024 en faisant bien attention à vous relire.

Vérifiez que vous n’avez pas sorti d’énormités, consultez vos potes, puis validez le tout en espérant que votre vision de l’avenir se démarquera des autres !

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter : il n’y a que quelques heures pour remplir votre bracket.

# QUELLES SONT LES RÈGLES DU JEU ?

Le TrashTalk Bracket Contest est un jeu-concours qui consiste à remplir le tableau des Playoffs 2024 en amont de la compétition.

Pour chaque tour (1er tour, demi-finale, finale de conférence, Finales NBA), vous devez annoncer quelle équipe va gagner sa série en 4 matchs dans votre bracket.

Il faut également indiquer le score exact de la série : 4-0, 4-1, 4-2 ou 4-3.

Chaque fois que vous donnez une équipe vainqueur de série en 4 matchs, cette équipe avance au tour suivant.

Le but du jeu est de remplir entièrement son bracket, de le valider, et de voir si votre bracket se rapproche le plus de la réalité en NBA !

# QUE REMPORTE LE VAINQUEUR DU TRASHTALK BRACKET CONTEST ?

Accrochez-vous bien, car cette année le lot offert par ParionsSport et TrashTalk est extraordinaire.

Le vainqueur du Bracket Contest 2024 remportera la somme de 5000€.

Oui oui, 5000€ si vous arrivez à annoncer l’avenir en NBA !!

🚨 TRASHTALK BRACKET CONTEST 2024 !! 🚨

CE LUNDI, POUVEZ-VOUS ANNONCER L’INTÉGRALITÉ DES NBA PLAYOFFS 2024 ?! 🤔

LE VAINQUEUR DU JEU REMPORTERA… LA SOMME DE 5000€ !! 🤯🤯🤯💰💰

⏰ OUVERTURE LUNDI 15 AVRIL À 09H00 !!

➡️ https://t.co/4sQ3Ak03Jy

➡️ https://t.co/4sQ3Ak03Jy pic.twitter.com/cwayKJCUIP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 12, 2024

Et parce qu’on est joueurs, sachez qu’il existe un scénario bonus encore plus extraordinaire.

Si un joueur / une joueuse annonce le bracket parfait…

… avec tous les vainqueurs de série ainsi que tous les scores exacts…

… cette personne remportera 10 000€ !!!

ET PARCE QU’ON SAIT QU’IL Y A DES HEXPERTS PARMI VOUS ?!

🚨 SI UNE PERSONNE ENVOIE LE BRACKET PARFAIT DES PLAYOFFS (TOUS LES VAINQUEURS DE SÉRIE + TOUS LES SCORES EXACTS DE SÉRIE)…

… ELLE REMPORTERA LA SOMME DE 10 000€ 💰💰🤯🤯🤯

➡️ https://t.co/B4cuZruRWU

➡️… https://t.co/SsXSNTjWWx

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 12, 2024

Important : le jeu étant présenté en collaboration avec ParionsSport, il sera réservé aux joueurs et joueuses de 18 ans et +.

# JE PEUX REMPLIR MON BRACKET JUSQU’À QUAND ?

Ouverture du TrashTalk Bracket Contest : lundi 15 avril 2024 à 09h00.

Fermeture du TrashTalk Bracket Contest : mardi 16 avril 2024 à 23h59.

# OÙ PUIS-JE RETROUVER MON BRACKET ?

Si vous avez correctement rempli et validé votre bracket :

Vous pourrez télécharger l’image de votre bracket en cliquant sur le bouton PARTAGER

Une copie sera envoyée directement à l’adresse mail indiquée. Attention : checkez vos spams.

Vous pourrez également partager votre bracket directement sur Twitter et Facebook à l’aide des boutons dans PARTAGER

# COMMENT LE VAINQUEUR EST-IL DÉTERMINÉ ?

Une fois les Playoffs 2024 terminés, voici l’ordre dans lequel les brackets seront triés (par ordre de tie-breakers) :

Avoir l’équipe championne NBA

Les 2 équipes en Finales NBA

Le bon score de la série Finales NBA

Les 4 équipes en finale de conférence

Le bon score des séries finales de conférences

Les 8 équipes en demi-finale de conférence

Le bon score des séries demi-finales de conférences

Les 4 équipes qualifiées via le Playin Tournament

Le bon score des séries du 1er tour des Playoffs

En cas de multiples brackets gagnants, un tirage au sort sera effectué afin de déterminer 1 grand vainqueur du TrashTalk Bracket Contest 2024.

# VERS QUELLE DATE CONNAÎTRA-T-ON LE VAINQUEUR ?

Les Finales NBA s’arrêtant maximum le 23 juin, avec une Draft dans la foulée et des brackets à trier par milliers, le vainqueur sera annoncé maximum pendant le mois de juillet.

Mention légale : Les informations sont collectées par TrashTalk et La Française des Jeux dans le cadre de l’Opération à des fins de gestion de l’Opération, notamment en vue du contrôle des conditions d’éligibilité, de la détermination des gagnants ainsi que pour la remise des dotations. Elles sont conservées pendant toute la durée de l’Opération et pendant le temps strictement nécessaire au traitement des éventuelles réclamations, jusqu’à 5 ans après la fin de l’Opération. Ces données personnelles pourront être transmises à des tiers, à des fins de traitements internes ainsi qu’à toutes autorités ou organismes compétents. Conformément à la règlementation applicable, vous disposez d’un droit d’accès, de portabilité et de rectification ou d’effacement des données vous concernant ainsi qu’un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer une demande via l’adresse suivante : contact@trashtalk.co

_____

Il existe, elle existe. Un devin ou une devineresse se cache parmi vous. Vous pensez pouvoir lire l’avenir ? Vous savez déjà ce qui va se passer sur ces Playoffs NBA 2024 ? Montrez-le en participant à ce jeu dès ce lundi à 09h du matin, et rendez-vous dans quelques mois pour savoir s’il y a un grand vainqueur du TrashTalk Bracket Contest ! Bonne chance à toutes et à tous !