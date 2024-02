Nolan Traoré, phénomène français du Pôle France Basketball (INSEP), a annoncé avoir visité plusieurs campus d’universités aux États-Unis il y a quelques semaines. Déjà courtisé par de nombreux clubs professionnels en France mais aussi en Australie, le meneur d’1m91 n’a que l’embarras du choix.

Il est attendu à la Draft 2025, pour l’instant en fin de premier tour selon des mock drafts qui restent encore bien vides. Il faudra – comme d’habitude – attendre encore quelques mois avant d’avoir un premier aperçu des grandes tendances pour la cuvée de la saison prochaine. Ce dont on est déjà sûr ? Nolan Traoré devrait vraisemblablement être l’un des noms à surveiller. 16 points de moyenne avec le Pôle France Basketball, qui évolue en NM1 (troisième division française).

Face à des darons expérimentés, face à des joueurs américains. Face à des joueurs professionnels. Une facilité déconcertante, construite autour d’un jeu basé sur une très grosse qualité de percussion. Son shoot n’est pas encore parfait, mais il possède une grand marge de manoeuvre à ce niveau là.

De quoi susciter l’intérêt d’énormément d’équipes, désireuses de récupérer le crack pour le polir avant de l’envoyer à la Draft. Invité au camp Basketball Without Borders organisé par la NBA et la FIBA à Indianapolis pendant le All-Star Game NBA, il a révélé à un journaliste sur place avoir visité les campus de Xavier, Gonzaga et Alabama, trois équipes évoluant en première division NCAA. La NBL, championnat Australien connu pour avoir notamment développé LaMelo Ball et s’occupant actuellement du potentiel numéro 1 de la Draft 2024, Alexandre Sarr, est aussi sur le coup.

Selon BeBasket, nombre de clubs français souhaiteraient aussi récupérer le meneur. Aucun nom n’est cité, mais un tel talent doit forcément intéresser tous les clubs de l’Élite ou presque. Nolan Traoré n’aura donc que l’embarras du choix pour sa prochaine équipe, bien qu’ici, on souhaite forcément qu’il décide de rester en France en saison de plus, pour faire kiffer nos mirettes.

