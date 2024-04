Accusé de viol, Ben McLemore risque une lourde peine de prison

Septième choix de la Draft 2013, comptant 571 matchs de NBA entre Kings, Grizzlies, Rockets, Lakers et Blazers, Ben McLemore vient de sortir de garde à vue. Sujet à un mandat d’arrêt, les Marshals américains ne l’ont libéré que mercredi, après que sa caution de 500.000$ ait été réglée. Il est notamment accusé de viol au premier degré, en faisant usage de force ou de menace, de quoi lui coûter potentiellement un séjour en prison pour de nombreuses années.

Ben McLemore was arrested Tuesday and booked into the Clackamas County Jail on accusations of first-degree rape and other sex crimes, per @KGWNews pic.twitter.com/e8OA2bhoXg

— NBACentral (@TheDunkCentral) April 10, 2024



Arrêté mardi, le jugement de Ben McLemore devrait se dérouler le 1er juillet. L’ancien NBAer devra répondre de quatre chefs d’accusation pour des faits qui remontent apparemment au 3 octobre 2021, lors de son passage chez les Blazers donc. On recense un chef d’accusation pour viol au premier degré avec pénétration sexuelle illégale (crime de niveau A – peine maximale de 20 ans de prison) ; un autre chef d’accusation pour crime de niveau A (pénétration sexuelle illégale, aussi passible d’une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement) ; ainsi que de deux chefs d’accusation d’abus sexuel au second degré (crimes de niveau C, chacun assorti d’une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement).

Accablé par la situation, Ben McLemore a publié un communiqué pour se défendre de ce dont on l’accuse :

Statement from former NBA No. 7 overall pick Ben McLemore, who is facing rape and sex crime charges in Portland: pic.twitter.com/3vHx7PreKs

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 12, 2024

“Les chefs d’accusation qui m’ont été présentés hier au tribunal semblent prétendre qu’en 2021, j’ai eu des relations sexuelles avec une femme qui était trop alcoolisée pour donner son consentement. Je ne suis pas accusé d’avoir utilisé la force physique pour violer quelqu’un. Je suis plutôt accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec une personne qui prétend aujourd’hui ne pas avoir donné son consentement. Je n’ai pas violé cette femme. Je ne suis pas sexuellement abusif. Je n’ai jamais tenté d’établir une relation sexuelle en comprenant que cette femme n’était pas intéressée par moi et qu’elle n’agissait pas de son plein gré. L’accusation remonte à octobre 2021, à l’époque où je jouais à Portland. Il nous faudra un certain temps pour faire la lumière sur les faits. À l’heure actuelle, l’accusation n’a fourni à mes avocats aucun rapport ni aucune preuve. Mes avocats et moi-même avons pleinement coopéré à l’enquête. J’ai répondu à toutes les demandes qu’ils m’ont adressées, immédiatement et de manière professionnelle. J’ai indiqué que je souhaitais témoigner devant le grand jury, mais cette possibilité m’a été refusée. Lorsque mes avocats ont été informés des charges retenues contre moi, nous avons immédiatement pris des dispositions pour que je rentre aux États-Unis pour la première comparution devant le tribunal – et nous avons informé toutes les autorités chargées de faire appliquer la loi ainsi que la Cour de mon plan de voyage. Je n’aurais pas pu faire plus pour faciliter la procédure. La vérité éclatera au grand jour. Je suis persuadé que nous vaincrons et que mon nom sera blanchi. Je vous remercie tous pour votre soutien. Je vous remercie tous et je suis persuadé que tout se passera comme prévu.”

Sans plus d’informations pour l’instant, la situation reste dans le flou pour affirmer la culpabilité de Ben McLemore. Le verdict devrait être rendu au cours de l’été, on saura alors s’il est définitivement déterminé comme coupable.

Source texte : KGW News