Apéro TrashTalk : qui a le plus de pression sur cette fin de saison ?

C’est l’heure de l’Apéro ! Apéro… pression, chacun son truc, et on essaie de voir aujourd’hui quels sont les joueurs qui en ont le plus d’ici la fin de saison, et lesquels s’en sortiront le mieux au point de lâcher un historique “la pression c’est dans les pneus” au micro d’ESPN. On s’installe !

La saison NBA en est à un son virage le plus important, celui du All-Star Weekend. La trade deadline passée, il reste environ un tiers de la régulière pour se positionner en vue des Playoffs et les équipes sont désormais au complet afin d’aller se disputer le Larry O’Brien Trophy en juin. Qui a le plus de pression ? Qui peut s’écrouler devant tant de stress ? De Nikola Jokic à James Harden en passant par Kevin Durant ou Ja Morant, on tente de passer en revue ceux qui doivent prouver et qui sont aujourd’hui au devant d’une énorme montagne qu’ils peuvent toutefois gravir. Alors cette pression, on la combat ou on la boit ?

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !