Le choc de la nuit était clairement cette rencontre entre le leader de l’Est et son dauphin. Les Celtics se déplaçaient sur le parquet des Bucks, avec pour objectif de montrer qui est le patron de la conférence. Privés de Jayson Tatum et Jaylen Brown, les Trèfles auront joué un superbe match, mais craqueront en prolongation face à un Jrue Holiday juste im-pé-rial. Milwaukee est à onze succès de suite !

Il y avait beaucoup à attendre de cette rencontre sur le papier. Seulement, avec Marcus Smart et les Jay Bros absents – Jaylen Brown blessé au visage, Jayson Tatum malade – tout paraissait plus compliqué. En face, les Bucks étaient eux au complet, tout le monde paré à aller au charbon pour revenir sérieusement dans les roues du roi de l’Est. Voilà pour le contexte. On l’accorde sans mal, c’est un peu tronqué et on aurait bien préféré voir l’ensemble des Trèfles sur le parquet pour affronter Giannis Antetoukoumpo et sa clique.

Pourtant, cette rencontre commence très bien pour les hommes de Joe Mazzulla. Les Daims ne sont clairement pas dedans, et c’est Mike Muscala qui leur colle une danse en profitant des trop nombreux errements défensifs. Phrase cheloue s’il en est. Après 12 minutes, les Bucks pioncent encore. Giannis fait son boulot mais il faut défendre pour gagner au basket. Malcolm Brogdon ? Il devrait être le leader offensif en l’absence du duo star de Boston, mais ses shoots manquent cruellement de calcium : tout est bien court, c’est l’arceau qui déguste plus qu’autre chose.

Défensivement, Milwaukee propose toujours un contenu aussi brouillon : rotations défensives mal gérées pour ne pas dire cataschtroumpfiques, et paniers encaissés bien trop facilement. Au score ? La lecture de ce papier pourrait laisser entrevoir une large avance, mais n’oublions pas que les Celtics jouent presque uniquement avec leur banc. Ça se maintient à quelques unités devant, parfait car le chrono tourne.

Il faudra attendre le début du quatrième quart pour que les Bucks se décident enfin à vouloir remporter le match. En même temps, un panier du milieu de terrain au buzzer du 3e QT signé Jrue Holiday, ça motive bien. Khris Middleton et Giannis se réveillent donc et claquent un 9-0 pour reprendre la tête des opérations. Jrue, le seul joueur de Milwaukee a faire son chemin sans bavure, en profite aussi pour empiler des tirs importants. Les Trèfles restent très calmes, et Sam Hauser envoie le match en prolongation via un tir venu de Namek… le tout sur la tronche d’un Middleton pourtant parfait dans sa défense.

Les C’s entameront l’overtime parfaitement, mais Jrue Holiday est beaucoup trop chaud et plie le match à 3-points en déchaînant le public. Le meneur aura envoyé 40 points, 5 rebonds, 7 passes et 3 interceptions à 13/21 au tir : record de points en carrière égalé. Ce soir, le patron s’est appelé Vacances. De son côté, Giannis a scoré 36 pions complétés par 13 rebonds et 9 passes. Journée classique au boulot, bien qu’un peu entachée par un crade 11/19 au lancers francs. L’essentiel est là, c’est la victoire. Milwaukee en est désormais à onze succès consécutifs !

Boston peut s’en vouloir, les gars ont appliqué leur plan de jeu à la lettre et ça a failli passer. Sans les Jay Bros, la performance est honorable. Côté stats, Derrick White a fièrement défendu l’honneur des siens : 27 points, 12 passes et 3 interceptions, que du positif pour la suite. On salive déjà pour la revanche, qui aura lieu à Beantown le 31 mars prochain. Ce qu’il faut espérer ? Que tout le monde soit bien présent ce soir là, car ça pourrait clairement être l’un des derniers grands rendez-vous de la régulière avant les Playoffs.

