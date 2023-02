Et si Russell Westbrook restait… au Jazz jusqu’à la fin de la saison ?

Récemment transféré des Lakers au Jazz, Russell Westbrook n’a pas d’avenir à Utah et on s’attend logiquement à un buyout pour qu’il puisse terminer la saison dans une équipe ambitieuse où il aura un rôle qui lui convient. Mais cette équipe existe-t-elle ? Pas si sûr, et il ne faut donc pas écarter un scénario dans lequel Brodie reste à Salt Lake City jusqu’à la prochaine Free Agency.

Bulls, Clippers, Wizards, Heat. Voici les franchises qui sont actuellement en discussion avec le camp Westbrook d’après les dernières rumeurs, mais pour l’instant il n’y a rien d’imminent. Russell Westbrook veut prendre son temps pour trouver chaussure à son pied, et les équipes concernées veulent bien réfléchir avant d’ajouter un joueur aussi atypique que Brodie à leur effectif. Une situation qui pourrait donc durer, à tel point que Russ termine la saison 2022-23 dans l’Utah ?

“C’est un scénario qui est possible. Il peut finir la saison avec son contrat actuel, lui qui doit gagner 47 millions de dollars cette saison. Il a réalisé une bonne saison avec les Lakers et peut décider d’attendre la Free Agency de cet été, même si ça signifie ne pas jouer du tout d’ici là.” – L’insider Adrian Wojnarowski, ESPN

Si Russ et les équipes potentiellement intéressées par ses services ont bien appris une chose depuis l’expérience Westbrook aux Lakers, c’est que le fit doit convenir. Dans le cas où aucune vraie opportunité ne se présente, Brodie pourrait très bien décider de faire une croix sur la deuxième partie de saison et attendre l’été 2023 pour choisir une nouvelle destination en tant qu’agent libre, quand il y aura peut-être plus d’options pour lui.

Comme l’indique Woj, Russell Westbrook a réussi à se refaire une petite réputation après le fiasco de sa première saison à Los Angeles. Il a accepté un rôle de sixième homme pour permettre un meilleur équilibre collectif, montrant ainsi sa volonté de se sacrifier pour l’équipe, tout en continuant de faire du Russ en sortie de banc avec les hauts et les bas que ça comporte. Cela devrait lui permettre de retrouver un nouveau point de chute au plus tard l’été prochain, et potentiellement se relancer dans une équipe où il sera plus à l’aise que dans la Cité des Anges.

