Gros coup dur pour les Portland Trail Blazers. Déjà dans une saison compliquée, la franchise de l’Oregon a vu son arrière Anfernee Simons se blesser assez sérieusement face à Washington. Il souffre d’une grosse entorse à la cheville et aucune date de retour n’a été communiquée pour l’instant.

Sorti sur blessure dans le troisième quart-temps face aux Wizards il y a trois jours, Anfernee Simons a dû laisser sa place au concours à 3 points et sera remplacé par Julius Randle. Mais ce n’est pas le plus important pour l’arrière, qui devra surtout abandonner ses coéquipiers pour une durée encore indéterminée. L’IRM passée ce jeudi a révélé que l’arrière souffre d’une entorse de niveau 2 à la cheville droite. Un gros pépin qui l’éloignera des parquets jusqu’à nouvel ordre. La tuile pour Rip City.

Blazers just announced that Anfernee Simons has a grade 2 ankle sprain and will be reevaluated after the all-star break.

Not good news at all.

Justise Winslow suffered a grade 2 ankle sprain on December 21.

He hasn’t played since. pic.twitter.com/RFsy2wSYzs

— Aaron J. Fentress (@AaronJFentress) February 16, 2023