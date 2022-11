Considéré comme le grand favori pour succéder au coach Steve Nash après le licenciement de ce dernier le 1er novembre dernier, Ime Udoka n’a finalement pas été engagé par les Nets, qui ont préféré promouvoir l’assistant Jacque Vaughn. Plusieurs raisons expliquent cela, dont évidemment les polémiques entourant l’ancien entraîneur des Celtics.

Quand Ime Udoka – toujours suspendu par les Celtics pour sa relation extraconjugale avec une membre du staff de Boston – fut pressenti pour prendre la succession de Nash sur le banc des Nets, les réactions ont été quasiment unanimes : « Y’a pas déjà assez de drama à Brooklyn ? », « Comment les Nets peuvent-ils prendre Udoka vu tout le bordel qui caractérise déjà la franchise ? », « C’est quoi la suite, Josh Primo et Miles Bridges qui débarquent ? »

Des réactions plutôt légitimes au vu de la situation personnelle d’Udoka et surtout du contexte entourant les Nets. Car au moment où Steve Nash a été viré, Brooklyn affichait non seulement un bilan claqué de 2 victoires pour 6 défaites, mais en plus une nouvelle polémique venait de frapper la franchise new-yorkaise après la promotion d’un film à caractère antisémite par Kyrie Irving. Polémique qui s’est ajoutée au bordel ambiant qui caractérise les Nets depuis plusieurs mois, transformant cette organisation en véritable cirque.

Tout ça, si l’on en croit les dernières infos de The Athletic, ça a visiblement joué dans le choix final des Nets, qui ont donc préféré prendre Jacque Vaughn pour succéder à Nash.

« Les Nets ont changé leur plan initial, qui était d’engager Udoka, à cause de plusieurs facteurs. Parmi eux, il y a le fait que l’enquête et les vérifications réalisées par les Nets concernant la suspension d’Udoka ont pris plus de temps que prévu, les réactions à l’extérieur et à l’intérieur de la franchise une fois que leur plan fut dévoilé, et les questions à court et long terme sur la capacité de l’équipe à être un contender dans la Conférence Est après la suspension d’Irving. » – Shams Charania

Encore tout récemment, on vous disait que des « voies puissantes » étaient montées au créneau pour dissuader le proprio Joe Tsai par rapport à l’arrivée potentielle de l’ancien coach des Celtics. Visiblement, cette pression grandissante a eu raison du plan de base des Nets, qui étaient pourtant en discussion avec Udoka un à deux jours avant le licenciement de Nash si l’on en croit Shams.

Au vu du bordel entourant les Nets, on se dit que c’est pas plus mal que Brooklyn décide de faire profil bas en maintenant Jacque Vaughn dans le costume de head coach. Un peu de calme, c’est bien aussi parfois, surtout à New York. Est-ce que Vaughn est pour autant l’homme de la situation pour permettre aux Nets de retrouver les hauteurs de l’Est ? Sans lui manquer de respect, probablement pas, mais les problèmes de Brooklyn dépasse largement l’identité du coach. L’objectif pour l’ancien assistant de Steve Nash, ce sera surtout de redonner un peu d’âme à cette équipe, ce qu’il a plutôt bien réussi à faire lors des derniers matchs.

Quant à Ime Udoka, l’objectif sera de retrouver une franchise qui voudra bien de ses services malgré la mauvaise pub que son arrivée va forcément engendrer…

