Intérimaire sur le banc depuis le licenciement de Steve Nash, Jacque Vaughn a été récompensé par sa franchise. L’ancien meneur vient d’être nommé nouvel entraîneur des Brooklyn Nets.

Oh la petite Shams Bomb qui tombe en fin d’après-midi ! Et comme souvent ces derniers temps, il s’agit des Nets. Ouf, pas de Kyrie Irving cette fois-ci, on va parler tablette et schémas tactiques. Steve Nash limogé au début du mois, la question se posait de savoir qui allait succéder au Canadien à la tête de Brooklyn. Très vite, certains noms étaient tombés dans les médias : Quin Snyder, récemment parti du Jazz mais surtout Ime Udoka. Annoncé rapidement comme le grand favori, l’ancien tacticien n’aura finalement pas remporté la mise. Il faut croire que Joe Tsai a écouté ceux qui lui déconseillaient l’ancien coach de Boston. Selon Shams Charania de The Athletic, la direction des Nets a finalement décidé de maintenir Jacque Vaughn, ancien adjoint de Nash, à la tête de l’équipe. Il est lié à la franchise jusqu’en 2024 selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

The Brooklyn Nets have named Jacque Vaughn as their head coach. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 9, 2022

Jacque Vaughn’s promotion to Brooklyn Nets coach comes with a deal through the 2023-2024 season, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 9, 2022

Ce n’est pas une première pour Vaughn, qui a déjà coaché le Magic entre 2012 et 2015, finissant avec un bilan de 58 victoires pour 158 défaites. Adjoint à Brooklyn depuis 2016, il avait aussi assuré un intérim aux Nets en 2020 après le licenciement de Kenny Atkinson. Près de 7 ans après sa dernière expérience en tant que numéro un, l’ancien de San Antonio se voit offrir une nouvelle chance de prouver sa valeur. Cette saison, Brooklyn a un bilan équilibré sous ses ordres, 2 victoires et 2 défaites. Les Nets jouent cette nuit face aux Knicks pour le derby de Big Apple.

Jacque Vaughn nouveau coach des Nets ! La direction des Nets a préféré misé sur un habitué de la maison plutôt que sur le contesté Ime Udoka. On verra si la suite de la saison leur donne raison.

Source texte : Shams Charania / The Athletic.