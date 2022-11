Après une carrière NBA plutôt discrète, malgré une hype assez haute en sortie d’université, Jimmer Fredette s’est récemment reconverti dans le basket 3×3. L’occasion de prendre un peu des nouvelles de l’ancien shooteur des Kings.

Vous connaissez Jimmer Fredette ? Non ? Vraiment ? Bon, ce n’est pas si étonnant. Gros scoreur et joueur de l’année 2011 en NCAA, on se souvient par exemple d’un carton de 43 points contre l’équipe d’un certain Kawhi Leonard, le guard n’a pourtant jamais percé en NBA. Sélectionné à la dixième position par les Kings en 2011 puis passé respectivement aux Bulls, Pelicans, Knicks et même Suns, le joueur n’aura pas laissé un souvenir impérissable au pays de l’Oncle Sam. Il n’a été starter qu’à sept reprises en 241 matchs NBA, pour des moyennes de 6 points, 1 rebond et 1 passe en 13 minutes. Facile de passer à côté. Plus apparu sur un parquet NBA depuis 2019, on se demandait ce qu’il devenait. On le pensait encore en Chine, où il avait littéralement détruit la CBA avec les Shanghai Sharks entre 2016 et 2019 : 37 points de moyenne sur trois saisons, oui oui vous avez bien lu.

Mais non. Après un passage par le Panathinaikos et un énième retour en Chine, il s’est essayé récemment au basket 3×3. Cœur avec les doigts pour Laetitia Guapo, Marie-Eve Paget et les championnes du monde et d’Europe cette année. Même chose pour nos garçons, détenteurs du Bronze au Mondial durant l’été. Et Jimmer Fredette dans tout ça ? Lui aussi vient de gagner un titre en 3vs3, mais avec Team USA évidemment.

Une médaille d’or à l’AmeriCup, avec en prime le shoot de la gagne en finale face à Porto-Rico, voici une reconversion réussie pour Jimmer Fredette, qui n’a malgré tout pas annoncé son retrait officiel du basket en 5vs5. Il n’a jamais réussi à s’imposer en NBA ? Pas grave, il a trouvé dans le basket 3vs3 un nouveau challenge passionnant et il a toujours faim de succès. Avec l’œil tourné vers Paris et les Jeux Olympiques de 2024 notamment.

« On m’a expliqué qu’il était possible de se qualifier pour les J.O. de Paris. À partir de là, je m’y suis mis à fond parce que jouer aux J.O, ça serait un rêve devenu réalité […] J’aimerais beaucoup aider le basket 3×3 américain à progresser. Le sport m’a beaucoup aidé, moi et ma famille, et je pense que c’est une vraie chance de pouvoir travailler et se qualifier pour les Jeux Olympiques. » – Jimmer Fredette via The Athletic

Les USA voudront se qualifier pour la première fois de leur histoire. Bon, ce ne sera que la deuxième édition des J.O. pour le basket 3×3, mais ils ont raté la qualif pour Tokyo après une sixième place au tournoi de qualification de Graz, en Autriche. Jimmer Fredette aura 35 ans en 2024. S’il devait être sélectionné pour participer aux Jeux, il deviendrait le deuxième basketteur le plus âgé à représenter les États-Unis, derrière… Larry Bird (en 1992). Un bel honneur, mais il va simplement falloir se qualifier avant. Attention, la « Jimmer Mania » pourrait bien envahir la capitale en 2024.

Jimmer Fredette n’a pas réussi en NBA, mais a mis la Chine à ses pieds et il compte bien faire pareil avec le basket 3vs3. Le serial shooteur peut-il qualifier Team USA pour les prochains JO ?

Source texte : The Athletic