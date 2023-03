Toujours avoir un Stephen Curry dans sa vie. Un réveil un peu difficile ? Un tir rentré « en se retournant » pour aller mieux. On met des guillemets car cette expression n’est pas à normaliser dans notre sport. Impossible de faire comme si cela était normal. On en fait un article car ça doit rester spécial, et non un move parmi d’autres. Quelle insolence.

Stephen Wardell Curry. 35 ans, quatorze saisons NBA dans le bagage, 3331 tirs à 3-points rentrés dont une poignée en se retournant avant que ça fasse filoche. Et une poignée, c’est déjà trop. Comment crédibilisera-t-on les défenses de notre époque auprès de nos enfants alors qu’un type claquait des prunes… en se retournant ? Et le pire dans cette affaire, c’est que l’action s’est totalement banalisée au plus haut niveau. On met toujours les mains sur la tête lorsque Curry réitère, mais on ne s’étonne plus comme l’on devrait s’étonner. L’impression d’une NBA toute déréglée. Joyeux anniversaire Mr. Stephen !