Pressenti pour prendre la succession de Steve Nash aux Nets, Ime Udoka n’a finalement pas été engagé par la franchise de Brooklyn, qui a préféré changer de plan pour les raisons qu’on connaît. Mais si cette porte s’est fermée au nez et à la barbe de l’ancien coach des Celtics, une autre pourrait bientôt s’ouvrir.

C’est en tout cas ce qu’annonce Adrian Wojnarowski d’ESPN. L’un des deux insiders les mieux informés de la NBA a effectivement déclaré tout récemment qu’une opportunité devrait se présenter pour Udoka dans un avenir pas si lointain.

« Il coachera à nouveau en NBA. Et si ce n’est pas cette année, ce sera quelque part d’autre l’année prochaine. Je pense qu’il y a beaucoup d’équipes, juste en guise de préparation, qui ont commencé à faire les vérifications nécessaires concernant la situation entourant Udoka. »

La situation entourant Udoka, c’est évidemment cette affaire de relation extraconjugale sous fond de harcèlement avec une membre du staff des Celtics. Situation qui reste floue pour le moment, mais qui visiblement n’empêche pas certaines franchises d’envisager une arrivée de l’ancien coach de Boston.

Sans aucun doute, cette controverse concernant Ime a joué dans la décision finale des Nets de ne pas l’engager pour succéder à Steve Nash, mais c’est surtout le contexte global accompagnant la franchise de Brooklyn qui a fait capoter la transaction. Entre le bordel ambiant caractérisant les Nets depuis des mois et surtout la polémique concernant Kyrie Irving suite à la promotion d’un film à caractère antisémite par ce dernier, des « voix puissantes » sont montées au créneau pour dissuader le propriétaire Joe Tsai d’engager Udoka. Et au final, les Nets ont estimé que la meilleure chose à faire était de conserver Jacque Vaughn en tant que head coach, lui qui a su remettre un peu de vie dans son groupe depuis qu’il a repris les commandes.

Pour la faire courte, Ime Udoka et les Nets, ce n’était tout simplement pas possible dans la situation actuelle. Par contre, d’après Woj, si une franchise NBA moins controversée que les Nets (en gros quasiment toutes les autres) décide de faire appel à lui, y’a moyen qu’Udoka retrouve une place sur un banc. Cela ne signifie pas que son potentiel retour ne sera pas accompagné de contestations, ou que l’image de sa future équipe n’en souffrira pas sur le court terme, mais les coups de pression ne seront pas du même acabit que pour les Nets. Ime Udoka a prouvé lors sa première année en tant que head coach à Boston qu’il était très compétent dans son job, qu’il savait guider un groupe talentueux vers les hauteurs de la Ligue, et qu’il était une voix forte dans un vestiaire. Quand vous possédez toutes ces qualités, une deuxième chance s’offre plus facilement à vous.

Et visiblement, ce n’est désormais plus qu’une question de temps…

Source texte : ESPN