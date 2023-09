Les Warriors n’ont toujours pas bouclé leur effectif et ils scrutent quelques free agents toujours sans contrat. Stanley Johnson, Will Barton, Derrick Favors et Jaylen Nowell ont été mis à l’essai par les Dubs.

Comme il y a quelques semaines, les Warriors continuent de faire passer des tests à des vétérans. Objectif pour les uns : aller gratter l’une des dernières places du roster de Steve Kerr. Objectif pour les autres : trouver un bon profil à moindre coût qui pourra fit avec les joueurs en place et venir combler certains manques de l’effectif. Place aux candidats désormais.

Derrick Favors est un nom bien connu en NBA depuis son passage du côté du Jazz. En perte de vue depuis son départ de Salt Lake City, l’ancien coéquipier de Rudy Gobert n’est pas apparu une seule fois sur un parquet NBA l’an passé. À 32 ans, il pourrait encore rendre des services dans la raquette, et son vécu en Playoffs est intéressant pour une équipe qui ne vise que le titre.

Will Barton est lui aussi en quête de rebond. Il y a encore un an, il s’éclatait dans les Rocheuses avec Nikola Jokic et compagnie. Depuis, il a été sacrifié pour faire venir Kentavious Caldwell-Pope en provenance de Washington. L’expérience Wizards de Barton s’est conclue sur une mise au placard suivie d’un court et discret passage aux Raptors. Il n’en reste pas moins un scoreur très correct et il pourrait apporter des points en sortie de banc derrière Klay Thompson et Andrew Wiggins sur les ailes.

Les ailes, c’est aussi le poste de Stanley Johnson. L’ancien protégé des Pistons continue son tour des US. Après les Lakers l’an passé, ce sont les Spurs qui ont tenté le coup cette année sans donner suite. Polyvalent, pouvant occuper les postes 3 et 4, il viendrait apporter ses qualités défensives.

Enfin, Jaylen Nowell a été laissé libre par les Wolves à la fin de son contrat rookie. Avec 11 points de moyenne en sortie de banc en seulement 19 minutes sur les parquets, Nowell a prouvé qu’il pouvait jouer à l’allumette avec les remplaçants. Le problème, c’est que le jeunot de 23 ans est assez irrégulier et il est surtout très décevant en défense. Les jours où ça rentre pas en attaque, ça devient vite problématique.