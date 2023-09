Rudy Gay signe aux Warriors pour un an

Transféré à deux reprises durant l’été puis laissé libre par Oklahoma City, Rudy Gay a convaincu les Warriors de lui offrir une chance. L’ailier s’est engagé pour un an avec Golden State.

Et revoilà Rudy Gay ! Le vétéran de 37 ans n’en a visiblement pas fini avec la NBA. Après deux mois d’attente, le poste 3/4 vient de signer un contrat avec les Golden State Warriors selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. L’insider précise quand même que le joueur n’est pas assuré de faire partie du roster définitif de Steve Kerr. Il devra gagner sa place au camp d’entraînement s’il veut disputer une 18ème saison dans la Grande Ligue.

En nette perte de vitesse cette saison, Rudy Gay tournait à 5,2 points et 2,9 rebonds en 15 minutes au Jazz. Il n’est évidemment plus le joueur qu’il était dans ses belles années mais sur quelques minutes par-ci par-là, il peut encore contribuer au sein d’une équipe où son rôle sera quoiqu’il arrive limité.

En attendant de voir s’il est conservé, les Warriors continuent d’axer leur intersaison sur le recrutement de vétérans. Les Dubs ont déjà fait signer Chris Paul, Dario Saric, Cory Joseph (et donc Rudy Gay). Le nom de Dwight Howard a aussi été évoqué avant que les Warriors ne décident de mettre en pause le dossier.

