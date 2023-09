Preview des Detroit Pistons – saison NBA 2023-24

Grand classique de l’automne, les previews des franchises NBA animent chaque année le mois précédant le début de la saison régulière. La règle est simple : tous les jours, une nouvelle équipe passe à la loupe. Au menu aujourd’hui ? Les Detroit Pistons, qui cherchent à quitter les bas-fonds de la Conférence Est. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation de l’équipe de Motown !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

17 victoires, 65 défaites, derniers de la Conférence Est. En pleine reconstruction, les Pistons ont ressemblé à une équipe… en pleine reconstruction. Mais alors qu’on attendait quand même un petit pas en avant suite à une campagne 2021-22 également passée dans les bas-fonds de l’Est (23 victoires), l’équipe du Michigan a réussi à faire pire.

La blessure au tibia de Cade Cunningham – seulement 12 matchs joués la saison dernière – a rapidement plombé la saison des Pistons. Le coach Dwane Casey – en pleine santé – a rapidement plombé la saison des Pistons. Et Killian Hayes, well, il a eu ses moments sans pour autant balayer les doutes à son sujet. Au rayon des (petites) satisfactions, Jaden Ivey et Jalen Duren ont décroché une place dans la All-Rookie Second Team, et Bojan Bogdanovic a lâché sa meilleure saison statistique en carrière. Pas de quoi s’enflammer mais c’est déjà ça. Ce qu’on retiendra le plus de la saison des Pistons au final ? Leur passage à Paris en janvier, avec – bien sûr – une défaite au bout face aux Bulls.

Le marché de l’été

Ils partent : Dwane Casey (coach), Cory Joseph, Hamidou Diallo, Rodney McGruder, R.J. Hampton, Eugene Omoruyi

Dwane Casey (coach), Cory Joseph, Hamidou Diallo, Rodney McGruder, R.J. Hampton, Eugene Omoruyi Ils prolongent : Isaiah Stewart, Alec Burks, Isaiah Livers, Jared Rhoden (two-way)

Isaiah Stewart, Alec Burks, Isaiah Livers, Jared Rhoden (two-way) Ils arrivent : Monty Williams (coach), Joe Harris, Monte Morris, Ausar Thompson, Marcus Sasser, Malcolm Cazalon (two-way)

Le grand changement à Detroit cet été, il s’est fait sur le banc. Au revoir Dwane Casey (qui va rejoindre le front office), bonjour Monty Williams. Les Pistons ont cassé leur tirelire pour recruter l’ancien coach des Suns, qui a signé un contrat de six ans pour quasiment 80 millions de dollars. C’était tout simplement le plus gros deal jamais signé pour un entraîneur, avant que Gregg Popovich ne le dépasse à travers sa prolongation aux Spurs.

L’objectif de Monty est simple : mettre un coup d’accélérateur à la reconstruction de la franchise de Motown. Pour cela, il bénéficiera de l’arrivée des vétérans Joe Harris et Monte Morris, ainsi que celle du rookie Ausar Thompson qui vient compléter un noyau de jeunots très prometteur à Detroit. À noter également la prolongation de contrat de l’intérieur Isaiah Stewart, pour 64 millions de dollars sur 4 ans.

Le roster 2023-24 des Pistons

Meneurs : Cade Cunningham , Monte Morris, Killian Hayes

: , Monte Morris, Killian Hayes Arrières : Jaden Ivey , Alec Burks, Marcus Sasser, Malcolm Cazalon (two-way), Jared Rhoden (two-way)

: , Alec Burks, Marcus Sasser, Malcolm Cazalon (two-way), Jared Rhoden (two-way) Ailiers : Ausar Thompson, Joe Harris

: Ausar Thompson, Joe Harris Ailiers-forts : Bojan Bogdanovic , Isaiah Stewart, Isaiah Livers

: , Isaiah Stewart, Isaiah Livers Pivots : Jalen Duren, James Wiseman, Marvin Bagley III

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Voilà ce que le nouveau coach Monty Williams va avoir sous la main pour sa première année aux Pistons. Y’a de quoi faire ! Portée par Cade Cunningham (numéro 1 de la Draft 2021), mais aussi Jaden Ivey et Jalen Duren (tous les deux dans la All-Rookie Second Team 2023), la jeunesse de Detroit est prometteuse. Surtout si le rookie Ausar Thompson (5e choix de la Draft 2023) apporte rapidement sa pierre à l’édifice, et que James Wiseman et Isaiah Stewart s’illustrent dans les raquettes.

On peut imaginer un cinq de départ avec Cunningham et Ivey sur le backcourt, le vétéran Bojan Bogdanovic à l’aile, et potentiellement un secteur intérieur avec Duren et Wiseman comme on a pu le voir parfois la saison dernière. Ou peut-être que Monty Williams préféra aligner qu’un seul vrai intérieur pour décaler Bojan en 4 et intégrer Ausar Thompson parmi les titulaires. En tout cas on peut s’attendre à voir les jeunots être responsabilisés d’entrée, avec des vétérans qui sortent du banc pour les entourer.

On surveillera tout particulièrement le rôle du Frenchie Killian Hayes au milieu de tout ça, lui qui a de plus en plus de monde devant lui et qui a vu son nom dans les rumeurs de transfert récemment.

Une petite vidéo en passant ?

Source tableau : HispanosNBA.com

Cade Cunningham, Bojan Bogdanovic et James Wiseman.

S’il parvient à éviter la case infirmerie et qu’il change de dimension comme attendu, Cade Cunningham pourrait bientôt devenir un pick très sérieux en TTFL. Talent, polyvalence, responsabilités, tout ce qu’on aime. Manque plus que la durabilité et l’efficacité et on se rapprochera progressivement de la catégorie premium. Dans le cas contraire, on ne risque pas de beaucoup cliquer sur les Pistons au moment de faire nos picks. On aime bien Bojan Bogdanovic mais ça vaut pas plus que 29 points TTFL en moyenne. Il y a également James Wiseman voire Jalen Duren pour les amateurs de ligues Exotic.

Infirmerie : le point sur les blessures

Auteur de seulement 12 matchs l’an passé, Cade Cunningham sort d’une opération au tibia qui – on l’espère – lui permettra d’être à 100% cette saison. Les retours de cet été sont plutôt encourageants, Cade ayant notamment marqué les esprits lors du camp d’entraînement de Team USA avant la Coupe du Monde. On note également que Bojan Bogdanovic a raté les 19 derniers matchs de la saison dernière à cause d’un tendon d’Achille douloureux, tandis qu’Isaiah Stewart n’a pas foulé les parquets depuis fin février (pépin à la hanche et à l’épaule). Enfin, Alex Burks a aussi terminé la saison à l’infirmerie à cause d’un bobo au pied, mais tous ces gars-là seront opérationnels pour la reprise.

Quels objectifs cette saison ?

L’objectif principal de la saison à Detroit, c’est faire avancer la reconstruction des Pistons. Les pièces sont là, reste à les assembler correctement pour permettre à ce groupe prometteur de grandir. Cela ne signifie pas forcément gagner 20 matchs de plus en un an et se mêler déjà à la course au play-in tournament / Playoffs. Cela signifie surtout gagner en cohérence sur le plan collectif pour avancer dans la bonne direction et espérer des jours meilleurs.

Si on veut traduire cela en nombre de victoires, on attend des Pistons qu’ils s’approchent de la trentaine de wins, ce qui représenterait déjà une vraie amélioration sur le plan comptable. On a vu ce que Monty Williams a réussi à faire à Phoenix pour sortir les Suns des bas-fonds de l’Ouest, à lui d’imposer sa patte pour faire pareil chez les Pistons.

Le pronostic du rédacteur

28 victoires – 54 défaites. On a envie de croire à un effet Monty Williams cette saison, lui qui sait comment gérer les premières étapes d’une reconstruction. On a aussi envie de croire à une saison complète et solide de la part de Cade Cunningham, ce qui va automatiquement rehausser le plafond des Pistons. Au final ? On mise sur 28 victoires, ce qui reste faible dans l’absolu mais ça fait quand même onze succès de plus que la saison précédente. Et cela posera enfin des bases solides pour construire quelque chose de sérieux à Detroit.