Vidéo : les highlights d’Ausar Thompson en 2022-23

Côté Pistons, ça risque d’aller très haut cette saison. Ausar Thompson n’a même pas encore joué un match officiel en NBA mais la hype autour du jumeau de son jumeau est folle, et si vous avez vécu dans une grotte pendant 3 mois, on vous laisse (re)découvrir le phénomène physique.

Avec Ausar, on sait déjà à quoi s’attendre : des premiers pas de zinzin, une détente de marsupial, un abonnement premium aux Top 10 et de la défense sur l’homme de haut niveau. Le prototype parfait d’un jeune talent que pas mal d’équipes convoitent. Maintenant, reste à savoir jusqu’où le frangin d’Amen peut aller. On en parlait lors d’un point tactico-technique à la Draft, jusqu’à quel point va-t-il pouvoir faire la différence balle en main ? Peut-il être au minimum respectable derrière la ligne à 3-points ? Difficile de savoir si le plafond du gamin est en béton armé ou en polystyrène.

Un chose est sûre, c’est que Ausar va s’éclater sans ballon avec les jeunes porteurs de balle prometteurs de Detroit. Que ce soit en coupant vers le cercle dans le bon timing ou sur du jeu rapide, il y a de quoi imaginer des caviars pour lui cette saison. Amateurs de highlights, n’ayez crainte : vous devriez revoir des compilations de cet athlètes sur un terrain NBA…