La TrashTalk Fantasy League reprendra bientôt ses droits, et avec elle une bonne raison de se ronger les ongles devant les perfs de vos joueurs favoris. Sur qui miser ? Qui éviter ? Comment bien jouer ? On essaie de vous aiguiller franchise par franchise, et aujourd’hui on part direction Detroit pour vous parler des Pistons !

#Les bons plans annoncés : Cade Cunningham et Bojan Bogdanovic ?

Pas grand chose à se mettre sous la dent à Detroit, on ne va pas se mentir. On attendra de voir à quel niveau Cade Cunningham va revenir en début de saison mais ses scrimmages cet été avec Team USA étaient apparemment très rassurants, on attendra de voir si Bojan Bogdanovic… reste avec les Pistons cette saison, auquel cas la plus belle calvasse croate du Michigan sera encore une belle option pour taper les 30 points TTFL, et pour le reste, hum, rien de bien fou.

James Wiseman et Marvin Bagley III sont à surveiller, à l’intérieur Jalen Duren devrait avoir une belle évolution statistique mais restera logiquement un pari TTFL, rien d’autre. Sur les lignes arrières Jaden Ivey a de quoi faire monter les chiffres, Ausar Thompson pourrait également se montrer, alors que c’est à Monte Morris et Joe Harris que reviendra la tâche d’assurer les arrières des gamins. Mais très clairement, en TrashTalk Fantasy League ce n’est pas forcément dans ce panier qu’il faudra aller piocher.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Bojan Bogdanovic : 29 points

Cade Cunningham : 27,2 points

James Wiseman : 22,1 points