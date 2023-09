82 matchs, du 24 octobre 2023 au 14 avril 2024. 82 matchs par franchise, 30 franchises, 15 joueurs par franchises. 450 joueurs. 30 previews en 30 jours, et pour ces previews 5 questions par franchise. 150 questions. Faut être doué en calcul hein. Aujourd’hui ? Les cinq grandes questions des Detroit Pistons pour la saison NBA 2023-24 !

#1 : Cade Cunningham va-t-il tout défoncer ?

Il est jeune, très jeune, mais il est déjà attendu comme le Messie. Lors de son année rookie Cade Cunningham a montré tellement de bonnes choses qu’il est difficile d’en attendre autre chose qu’un leader. Aperçu cet été en train de jouer les partenaires de luxe de Team USA, le combo guard va se présenter à 100% à la reprise et peut-être bien que personne n’est prêt pour ça. 20/6/6 avant une pause de plusieurs mois, le désir de repousser au maximum la date de retour pour être sûr d’être en pleine forme, et voilà comment la jauge de hype a pu monter durant ces longs mois. Aux côté de Cade cette année, des gamins, encore plus jeunes que lui (Thompson, Ivey), et quelques anciens pour lui apprendre les ficelles du métier (Bogdanovic, Harris). L’objectif ? Que la hiérarchie soit établie, et que Cade Cunningham devienne très vite le boss des Pistons.

#2 : Killian Hayes a-t-il encore un avenir à Detroit ?

Attention, question à ne pas confondre avec “Killian Hayes a-t-il un avenir tout court ?”

Quatrième saison qui débute pour Killian Hayes, déjà, et encore ce sentiment qu’on n’a vu que 30% de ce qu’on aimerait voir. Statistiquement du mieux la saison passée, mais les arrivées sur les postes 1 et 2 mettent pas mal de pression et Kiki n’aura sans doute pas le temps de pinailler cette fois-ci. Le problème avec le natif de Lakeland dans la Creuse ? C’est que si le talent est là, sans contestation possible, il nous apparait un Killian bien trop souvent “en dedans”, comme s’il avait sans cesse quelque chose à prouver et que tout cela lui bouffait la vie et l’empêchait de se lâcher sur le terrain. Après trois saisons en NBA il est temps de passer la seconde ou plutôt d’enlever ce foutu frein à main, à Detroit ou ailleurs car si d’aventure Troy Weaver s’était déjà lassé du projet Hayes, on ne pourrait que trouver ça logique…

#3 : Stewart, Wiseman, Bagley et Duren : quelle hiérarchie ?

Oh la belle rotation ! Du shooting, de la freakerie, du hustle, de la taille, de la technique… Sur le papier ce carré d’intérieurs a tout ce qu’il faut et ne lui manque que l’expérience de saisons pleines et si possible à haut niveau. Dans quel ordre et dans quelles cases tout ce beau monde va-t-il être utilisé par Monty Williams ? Bien malin qui pourra nous le dire mais il semblerait – déjà – que dans le projet Pistons le jeune pivot Jalen Duren ait les faveurs des pronostics. Il est le plus jeune et possède donc la double chance d’avoir 1) besoin de jouer et 2) le droit à l’erreur. Peut-être même que Jalen sera titulaire donc, et à ses côtés c’est… le bordel. Isaiah Stewart possède l’avantage “maison” et il est titulaire depuis deux ans, James Wiseman est peut-être le plus légitime mais reste plutôt un poste 5 et Marvin Bagley III est le seul “vrai” 4 mais a une bonne gueule de sixième homme. Les quatre ont en tout cas besoin de progresser, peu importe la place de leur nom au tip-off. Alors, chez vous… c’est qui vos deux starters ?

#4 : Monty Williams sera-t-il l’homme de la situation à Detroit ?

Après cinq saisons de Dwane Casey, les Pistons repartent donc pour un nouveau projet, qui possède déjà l’avantage… qu’il ne pourra pas être pire que le précédent. Aucun exercice dans le positif, c’est moche, mais le “travail” du COY 2018 aura au moins eu pour conséquence d’offrir une vraie micro-crèche pleine de talents à Monty Williams, son successeur. Cade Cunningham, Killian Hayes, Isaiah Stewart, Isaiah Livers, Jaden Ivey, Jalen Duren, et Ausar Thompson sont arrivés, Marvin Bagley III et James Wiseman veulent se débustiser à Detroit alors que Bojan Bogdanovic joue les leaders d’attasue et que Joe Harris et Monte Morris ont pris le train direction le Michigan cet été. Suffisant pour refaire des Pistons une équipe qui gagne ? Pas sûr, et c’est en ça que Coach Monty a été débauché, lui qui avait fait des Suns un véritable rouleau compresseur de 2020 à 2022. Signataire d’un contrat faramineux, les Pistons se sont en tout cas donnés les moyens de leurs ambitions et le coach débarque avec une cible dans le dos en cas d’échec immédiat. L’homme de la situation ? Peut-être, mais il faudra, d’abord, résister à la pression.

#5 : Quelle trade deadline nous offrira Troy Weaver ?

Il est l’un des agitateurs habituels de la trade deadline de février. Dennis Smith Jr. en 2021, Marvin Bagley en 2022, James Wiseman en 2023, et du pick de Draft récupéré à grands coups de mains tapées. Cette saison plus qu’une autre, le GM des Pistons Troy Weaver va devoir scruter de très près le marché afin de compléter au mieux son roster. Des jeunes à encadrer, un coach à satisfaire et un projet à relancer, nul doute que l’hiver venu l’ami Troy va révéler de nouveau sa vraie nature et tenter d’attirer tout ce qui bouge, avec une préférence pour les âmes perdues désirant se refaire une santé, c’est la spécialité de la maison. On sait que Bojhan Bogdanovic n’a pas le totem d’immunité dans le Michigan, on imagine parfois que Killian Hayes a fait son temps en ville, alors restez branchés quand la Chandeleur se rapprochera, car Troy devrait une fois de plus user de la trade machine…