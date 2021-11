Saben Lee élu joueur de la semaine en G League : 37,7 points et 9 assists de moyenne, le gars domine à peine son sujet

Ce mardi, Saben Lee a été élu joueur de la semaine en G League, le premier de la saison. Un honneur on ne peut plus légitime pour le joueur de Motor City Cruise, compte tenu de sa progression et de ses stats personnelles. Si le besoin se manifeste, les Pistons sont prévenus : il y a du très lourd dans l’antichambre. On débrief.

La G League a beau être la G League, c’est-à-dire le dépotoir des franchises NBA, on ne peut rester insensible lorsqu’un joueur détruit tout sur son passage. Sélectionné en trente-huitième position de la Draft 2020 par le Jazz, Saben Lee a ensuite filé à Detroit où il évolue désormais avec l’équipe bis. Sur les 3 premiers matchs de la saison – et malgré 2 revers – le meneur explosif de 22 balais tourne à 37,7 points, 5 rebonds, 9 assists, 2,7 interceptions et 3,7 ballons perdus de moyenne, à 54% au tir dont 52% du parking (neuf 3-points tentés par rencontre). Une brutalité statistique sans précédent aux côtés de Cheick Diallo, ancien poste 4 des Pelicans. Même si cette dernière info n’était pas nécessaire, il est important de faire régulièrement le lien entre la G League et la NBA. D’abord pour tenir en haleine un lectorat qui s’en fout de Jonny Jackson Jr. VI ou Freddy De’Cramos II, mais surtout parce que ce lien, Saben Lee risque de le faire bientôt. Les Pistons sont quatorzièmes de NBA et semblent déjà jouer la progression de leurs individualités, plutôt que le ciblage d’un résultat collectif. Il ne serait donc pas étonnant que le franchise player de Motor City Cruise tape un grand bond pour s’en aller step-up en sortie de banc, derrière Cade Cunningham et Killian Hayes.

just Sabo being Sabo. Congratulations to our guy Saben Lee on being named @nbagleague Player of the Week! 👏🏆 pic.twitter.com/9dnc8ToQqq — Motor City Cruise (@MotorCityCruise) November 16, 2021

Nul besoin de préciser que Saben Lee est le meilleur scoreur de G League, juste devant Cam Thomas, James Bouknight et Nathan Knight. Ses drives parsemés d’hésitations bien reloues pour les défenseurs se terminent constamment à hauteur de cercle. Il n’hésite pas non plus à lâcher son cuir pour un coéquipier ouvert, ce qui est assez rare en G League pour le souligner. Du haut de ses 1m88, il lui arrive parfois de s’arrêter au poste bas puis de taper trois, quatre feintes sans paniquer à la Hakeem The Dream, une faculté plutôt étonnante pour un joueur de petite taille. Que cela doit être une belle revanche pour Saben Lee, de voir son jeu être disséqué de la sorte par les différents observateurs. L’an dernier, il était un membre à part entière du groupe fanion et sur 48 matchs disputés, il en a même débuté 7. Mais ses 5,6 points, 2 rebonds et 3,6 assists de moyenne à 47% au tir dont 35% de loin n’avaient pas suffit à séduire le front office du Michigan qui a pris la décision de l’envoyer suer chez les loubards. Un pari pour l’instant réussi pour les deux camps, dont nous suivrons très probablement la deuxième partie sous les projos de la Grande Ligue.

Qu’il fait mauvais être poste 1 en G League et affronter Motor City Cruise. En une semaine, la pépite du Michigan a roulé sur ses vis-à-vis sans leur donner la moindre chance de réaliser une bonne perf’ défensive. Les prises à 4, il n’y a que ça de vrai.