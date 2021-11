Luka Doncic va rester aux stands dans les jours à venir : c’est quoi la traduction d’entorse de la cheville en slovène ?

Luka Doncic est la superstar qui porte Dallas à bout de bras, c’est un fait. Alors quand ce dernier rentre aux vestiaires car blessé à la jambe gauche, c’est toute la fanbase des Mavs qui tape une crise d’asthme. Qu’elle se rassure, la blessure n’est pas très sérieuse même si le maestro ne jouera pas le prochain match.

Dans la nuit de lundi à mardi, les fans des Mavs ont tous eu des sueurs froides à la vue de Luka Doncic à terre. Alors qu’il reste 44 secondes à jouer dans la rencontre et que Dallas devance Denver d’une dizaine de points, Austin Rivers monte au lay-up, défendu par Luka Doncic. Jusqu’ici tout va bien sauf que le fiston du Doc retombe sur la jambe du Slovène et là c’est la cheville qui tourne. L’homme de l’Est se tient la jambe en grimaçant, Mark Cuban se ronge les ongles, et Luka quitte le terrain pour rentrer aux vestiaires. C’est le début d’une très longue attente pour les suiveurs des Mavs, qui à ce moment-là se foutent bien de la victoire de leurs protégés et du match plus que réussi de Kristaps Porzingis (29 points, 11 rebonds et 3 assists). Tous les regards sont plutôt tournés vers l’infirmerie texane. Finalement le verdict est tombé il y a quelques heures et après des examens, le petit Luka ne souffre pas d’une blessure très sérieuse selon ESPN. Le phénomène de 22 ans a été victime d’une petite entorse au niveau du genou et de la cheville.

The Mavericks make it official and say Luka Dončić (left knee and left ankle sprains) will miss tomorrow night’s game in Phoenix. https://t.co/tfcwFrBI9I — Marc Stein (@TheSteinLine) November 16, 2021

Aucun ligament n’est touché dans cette histoire et on remercie les dieux du basket que ce soit Austin Rivers et pas Nikola Jokic (ou un de ses frères) qui lui soit tombé dessus. Comme le souligne ESPN, le prodige de Ljubljana a déjà été embêté par des entorses dans sa jeune carrière, notamment lors de la saison 2019-20. Le staff des Mavs va rester aux petits soins pour retaper au plus vite son franchise player qui tourne en ce début de saison à 24,9 points, 8,3 rebonds et 7,9 assists en 13 matchs. Contrairement à d’autres, Magic Luka a pris l’avion pour accompagner ses coéquipiers dans un road-trip de quatre matchs sur la Conférence Ouest selon Marc Stein. Deux confrontations face aux Suns et deux face aux Clippers en moins d’une semaine, rien que ça. Pour la première étape cette nuit dans l’Arizona, Doncic va revêtir son plus beau costume pour s’assoir sur le banc et voir Chris Paul faire des misères à ses coéquipiers. Les fans espèrent un retour rapide, mais le staff de Jason Kidd ne prendra sûrement aucun risque avec la cheville de l’enfant prodige. Dallas n’est pas dans l’urgence et réalise un bon départ sur le plan comptable : neuf victoires pour quatre défaites et la troisième place de la Conférence Ouest. Le collectif se met progressivement en place après un début très poussif et Kristaps Porzingis retrouve son basket, oui oui c’est possible. Sans Luka, les Mavs vont devoir se débrouiller et ce sera l’occasion pour notre Frank Ntilikina national de se montrer un peu plus derrière Jalen Brunson, en bonne forme actuellement.

Luka Doncic est blessé, Luka Doncic va manquer au minimum un match, mais Luka Doncic s’en sort bien. Pendant que le meneur retape sa cheville, c’est Kristaps Porzingis qui hérite des clefs du camion. Les fans des Mavs peuvent dormir tranquille… ou pas.

Source Texte : ESPN, Marc Stein.