Kevin Durant a marqué moins de 20 points pour la première fois depuis le 15 mai : tous aux abris, la fin du monde est proche

C’était le gros choc de la nuit. Les Nets de Kevin Durant d’un côté, les Warriors de Stephen Curry de l’autre. Un choc qui a finalement tourné à l’avantage de Golden State, porté notamment par un Steph inarrêtable. Quant à KD, il est redevenu humain pour la première fois de la saison, terminant avec « seulement » 19 points en 19 tirs.

14 matchs. Sur les 14 premiers matchs de la saison, Kevin Durant avait toujours atteint la barre des 20 points, son plus faible total étant de 22 avant la rencontre face aux Warriors. Aucun joueur dans l’histoire des Nets n’avait réussi à enchaîner de telles performances pour commencer une saison, et Durant était tout proche du record de Karl Malone concernant le plus grand nombre de matchs à 20 pions pour démarrer une campagne en ayant au moins 33 ans au compteur (Malone avait enchaîné 15 matchs à 20 points en 1997-98). Et puis il y a eu ce match face aux Warriors. Un match attendu entre les deux meilleurs joueurs de la semaine, entre les deux meilleurs joueurs de ce début de saison tout court. Face à son ancien coéquipier des Warriors Stephen Curry, Kevin Durant a été limité à 19 points en 32 minutes, lui qui s’est montré beaucoup plus maladroit que d’habitude avec son 6/19 au tir. C’est la première fois depuis le 15 mai dernier que le Slim Reaper ne marque pas au moins 20 points dans un match officiel de NBA. Forcément, pour un mec qui redéfinit les lois de l’efficacité cette saison, ça fait très bizarre. Est-ce que son épaule droite l’a gêné ? KD assure que non, lui qui a préféré rendre hommage à la défense de Golden State pour expliquer ses galères du soir (via ESPN).

« C’est une combinaison de plusieurs choses. Ils ont très bien joué en défense, ils ont de longs défenseurs et des gars qui peuvent aider. Ils ont envoyé des mecs à chaque fois que j’avais le ballon. C’est ce que font les grandes défenses. Il y a certains shoots que j’aimerais pouvoir retenter. Je me suis précipité. Et une fois qu’on avait 18 ou 20 points de retard, j’essayais de combler ce retard tellement vite que j’ai pris des mauvais tirs, des tirs précipités. »

Kevin Durant a raison de souligner la performance défensive des Dubs car ces derniers dominent véritablement la NBA dans ce secteur. La meilleure efficacité défensive de la Ligue ? Elle est bien à San Francisco aujourd’hui, avec seulement 98,9 points encaissés pour 100 possessions selon NBA.com. C’est du très lourd. Alors certes Golden State a eu un calendrier easy en ce début de saison, mais les hommes de Steve Kerr ont détruit la concurrence jusqu’ici et leur victoire convaincante face aux Nets montre qu’ils sont à prendre très au sérieux, Klay Thompson ou pas. L’un des symboles de cette solidité, c’est évidemment Draymond Green, qui sera une nouvelle fois un candidat pour le titre de Défenseur de l’Année et qui a reçu les louanges de son coach après la rencontre face à Brooklyn (via The Athletic).

« Vous ne pouvez pas faire un meilleur boulot que ce qu’a fait Draymond Green ce soir. Comme je l’ai déjà dit, Kevin Durant est le basketteur le plus talentueux de l’histoire par rapport à sa taille, ses qualités et sa capacité à prendre n’importe quel tir. Il l’a montré dans le premier quart-temps. Il allait où il voulait. Et puis on a persévéré. C’était le plus important. Dans le troisième quart-temps, Draymond le suivait partout. C’est impossible de faire un meilleur boulot que ce qu’a fait Draymond. »

Les Warriors de Draymond Green viennent de prouver qu’il est possible de ralentir un peu Kevin Durant. Vu les perfs de ce dernier depuis la reprise, on pensait que c’était devenu tout simplement mission impossible. On souhaite d’ores et déjà bonne chance au prochain adversaire de KD, les Cavaliers, qui pourraient prendre très cher contre un Durant revanchard.

