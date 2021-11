Steph Curry a remporté le choc des titans : 37 points à 9/14 de loin, le Chef cuisine aussi du serpent

Match dans le match, le duel entre Steph Curry et Kevin Durant était au centre de toute l’attention cette nuit au Barclays Center. Qui a le mieux géré ? C’est l’heure de sortir la grosse loupe.

Joueurs de la semaine, favoris actuels pour le titre de MVP, anciens coéquipiers, Steph Curry et Kevin Durant étaient plus que deux joueurs sur un terrain ce soir, ils étaient l’attraction de la rencontre. Alors que Brooklyn et Golden State squattent les hauteurs du classement, ce match avait forcément une saveur particulière et on avait hâte de voir si les leaders seraient au rendez-vous de cette affiche de prestige. Le début de rencontre est à la hauteur des attentes avec un duel qui prend vite forme. KD enchaîne les paniers, Steph lui répond de loin (4/5 du parking, rien que sur le premier quart-temps). Non seulement les deux joueurs sont spectaculaires (12 points chacun) mais on sent qu’ils sont cherchés par leurs coéquipiers. Le Snake plante sur la tête d’un copain ? Le Chef sort une passe magique ou un tir insensé dans la foulée. On part sur du très haut niveau, à l’image de ce qu’ils ont montré sur ce début de saison. La différence se fait au retour des vestiaires avec un Kevin Durant qui va prendre l’eau. Gêné par son ancien compère Draymond Green et la défense en triangle mise en place par Steve Kerr, KD ne trouve plus la mire et il va claquer un triste 0/8 au retour des vestiaires. Dans le même temps, et malgré une quatrième faute rapide, Steph continue de planter et il appuie là où ça fait mal. L’addition finale est violente : 37 points, 7 rebonds, 5 passes en… 29 minutes pour Baby Face, 19 points à 6/19 pour l’ailier des Nets. Un différentiel qui s’inscrit finalement dans la droite lignée de la rencontre.

Bien sûr, il est plus facile de scorer autant quand on n’a pas un défenseur du calibre de Dray qui te souffle dans la nuque mais il faut reconnaître le nouveau chantier du double MVP. C’est son cinquième match en carrière à plus de 35 points en moins de 30 minutes : aucun joueur n’a fait aussi bien depuis l’instauration de la ligne à 3-points. C’est également la trente-septième fois que le meneur inscrit neuf tirs de loin ou plus dans un match. Pour info, le deuxième au classement n’atteint même pas les dix rencontres. Enfin, on notera aussi qu’en écrasant les Nets, Curry a aussi bonifié son +/- de la saison. Il est à présent à +195 ! Le second est Aaron Gordon avec… 135. Selon StatMuse, l’écart entre Curry et son dauphin est aussi grand qu’entre le deuxième et le vingt-septième du classement, signe de l’écrasante domination du Chef dans la catégorie. Dur de savoir s’il remportera la statuette en fin de saison mais cette nuit, aucun doute, on savait qui était le meilleur joueur de la Ligue.

Steph Curry a sorti le grand jeu pour vaincre les Nets de Kevin Durant et le duel a finalement tourné court. Un feu d’artifice en attaque, les copains pour calmer KD de l’autre côté du terrain, une grosse victoire collective : Baby Face a de quoi avoir le sourire.

