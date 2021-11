Les Warriors tapent les Nets avec autorité : victoire 117-99 au Barclays Center, le leader de la NBA a sorti les muscles

Nets et Warriors s’étaient donnés rendez-vous cette nuit du côté du Barclays Center de Brooklyn. Au programme : deux des meilleurs bilans de la Ligue portés par deux superstars en mode MVP, le tout dans une ambiance de fou. C’est parti pour le récap !

Pour les stats maison de cette rencontre, c’est juste ici.

Il y a des nuits où on peut regretter d’avoir veillé si tard et puis il y a des nuits où la magie du basket est plus forte que le plus lourd des sommeils. Oubliez donc le café et les vitamines, ce match était largement suffisant pour garder éveillé un Ronflex. On attendait du rythme, du beau jeu, de la défense, du show et on a été servis ! Le début de rencontre est digne d’une joute en Playoffs, les deux équipes se répondent du tac au tac alors que Kevin Durant et Steph Curry sont déjà injouables (12 points chacun en premier quart-temps). Si les stars sont dans le match, les soldats ne sont pas en reste. Bruce Brown est partout pour Brooklyn, Jonathan Kuminga s’offre un gros contre sur James Harden alors qu’Andrew Wiggins prend chaud juste avant la pause avec 13 points en six minutes dont un gros buzzer beater sur la tête de KD. À la mi-temps, il y a match. (63-58) Comme souvent ces dernières saisons, Golden State monte d’un cran au retour des vestiaires. La défense était déjà sérieuse, elle devient étouffante derrière un Draymond Green possédé. L’aboyeur préféré de Steve Kerr part en mission pour éteindre KD et, dans son sillage, c’est toute l’équipe qui step-up. On aurait pu croire que la 4ème faute de Steph allait enrayer la machine mais le collectif est trop bien huilé et les Nets n’ont juste pas de réponses à apporter. Harden a beau multiplier les exploits, c’est un quart-temps à sens unique qui permet à GS de prendre le large. Steve Nash rend les armes : il sort KD et le barbu. Curry finit son boulot avec deux dernières bombes de loin avant d’aller souffler lui aussi. Gros garbage time et grosse victoire des joueurs de la Baie.

Que retenir de ce match ? Un vrai duel digne de ce nom jusqu’à la pause et puis on a clairement vu les Dubs hausser le ton quand Brooklyn montrait ses limites. Alors que Kevin Durant ne rentrait plus rien, le reste du roster n’a pas su compenser le manque au scoring et la défense s’est progressivement effondrée. À l’inverse, les Warriors ont parfaitement géré le passage au banc de Curry et la machine n’a jamais faibli. On disait que Steve Kerr et les siens avaient profité d’un calendrier facile pour squatter le sommet de la NBA mais, cette nuit, c’est une victoire taille patron pour Steph Curry (37 points, 7 rebonds, 5 passes, à 12/19 au tir et 9/14 du parking !) et compagnie. Avant un nouveau déplacement jeudi soir sur le terrain des Cavs, les Warriors ont envoyé un gros message à la concurrence. Les Nets, quant à eux, vont vite devoir oublier cette défaite car ils rejouent dès demain contre ces mêmes Cavs.

Brooklyn-Golden State, c’était la grosse affiche de la nuit et elle a tenu toutes ses promesses… pendant trois quart-temps. On aurait aimé un money time étouffant et jusqu’au bout de la nuit mais une équipe en voulait clairement plus et elle a su éteindre le suspense. Chapeau !