C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… cauchemar pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une masterclass cette saison et que vous n’avez pas envie d’être heureux, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est mal passé. Aujourd’hui ? Les Pistons de Detroit !

Cade Cunningham souvent blessé, Killian Hayes discret, non non, rien n’a changé

Il a joué l’équivalent d’une petite saison en l’espace de… deux ans, et malheureusement le début de l’exercice 2023-24 ne laisse augurer aucun changement pour la condition de Cade Cunningham. Pourquoi ? Car dès le deuxième match voilà qu’il s’entrave dans le 58 de James Wiseman, affalé sur le banc et laissant donc ses pieds dépasser sur le parquet. Cade Cunningham se prend deux mois de repos pour soigner la cheville qui a tourné, James Wiseman deux mois sans salaire, et les Pistons se voient donc dans l’obligation de (re)filer les clés de la mène à Killian Hayes. Un mal pour un bien et l’occasion rêvée pour le Frenchie de sortir de sa zone de confort ? Évidemment… que non, Kiki claque son 12/4/6 de pépère et peine à dominer une autre catégorie que celles des fautes personnelles. En janvier Cade Cunningham est de retour mais les Pistons préfèrent lui signifier la fin de sa saison après la coupure du All-Star Weekend, on se croirait revenu un an auparavant, sauf que désormais Cade fait plutôt bien ses 32 ans.

Marvin Bagley III et James Wiseman peinent à décoller, moins par moins égal moins

On parlait juste au dessus de retour à la case départ pour les meneurs, et on part donc sur le même genre de rebelote au rayon freakerie du Michigan. Récupérés tous deux lors des deux dernières trade deadlines, Marvin et James galèrent à devenir ce que l’on aimerait qu’ils deviennent et, pire encore, semblent se faire de l’ombre l’un l’autre. Peu d’intensité déployée, une présence plus accrue sur les réseaux qu’à la salle d’entraînement et au bout du compte un Monty Williams qui pète un câble en hurlant qu’il ne pensait jamais tomber sur des mecs plus softs que Deandre Ayton dans une ville pourtant confrontée au quotidien à la difficulté de la vie. Jalen Duren ça progresse, Isaiah Stewart aussi mais on ne fera jamais d’un âne un cheval de course, et à leurs côtés c’est donc le néant dans le Michigan, on se croirait revenu un an auparavant, heureusement que Jalen Duren a encore 20 ans.

Monte Morris, Joe Harris et Bojan Bogdanovic tiennent l’équipe, oui on se fait chier

On a donc un Cade Cunningham blessé et un Killian Hayes pas foutu de progresser, un duo d’intérieurs qui ne décolleront apparemment jamais, et on se retrouve ainsi avec Jaden Ivey et Jalen Duren qui progressent seuls, Ausar Thompson qui se demande ce qu’il fout là, Bojan Bogdanovic qui colle des cartons inutiles et le duo Monte Morris / Joe Harris qui tient l’équipe en vie. Wow. 2024 s’est déguisé en 2023 mais en plus moche, en plus vieux et en moins sexy. Les vétérans de l’équipe assurent quelques victoires bien inutiles elles aussi, la Lottery promet à Detroit un pick 8 assez dégueulasse, bref nous voilà au crépuscule de la parfaite saison de merde, par définition. C’est bien, encore une et Cade Cunningham nous fera une Damian Lillard, la hype en moins.

Un scénario catastrophique pour les Pistons mais qui en deviendrait presque logique au vu des derniers exercices. A Monty Williams de faire en sorte que le projet reparte de l’avant, les passagers sont stylés mais les pierres sont lestées au bateau et ne demandent plus qu’à couler cette grosse embarcation hasardeuse.