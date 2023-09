La saison 2023-24 des Detroit Pistons… dans un monde idéal

C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… parfait pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une disasterclass cette saison, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est bien passé. Aujourd’hui ? Les Detroit Pistons !

Mais aussi : La saison 2023-24 des Detroit Pistons… dans leur pire cauchemar

Cade Cunningham au All-Star Game, la hype revient très vite à Detroit

On l’avait senti venir et très vite on en a la preuve : Cade Cunningham est en pleine forme. 34 points face au Heat pour son premier match, deux triples-doubles contre Charlotte et Chicago, ne cherchez plus le boss des Pistons il est tout trouvé. Les gamins de Detroit peuvent maturer tranquillement, Cade tient la baraque comme un tonton et les Pistons redeviennent par la même occasion une franchise qui fait cliquer. Dans le Top 10 des meilleurs scoreurs de la Ligue, CC est FACILE, c’est l’adjectif qui le caractérise le plus. 26/8/8 de moyenne ça fait pas rire et ça part même direction le All-Star Game, Cade devenant ainsi le troisième Piston en 15 ans (!) à être honoré de la sorte (Andre Drummond et Blake Griffin sont les deux autres). 73 matchs joués dans la saison, là encore une très belle surprise, et en quelques mois le leader de Detroit est passé de crack en gestation à superstar de la NBA, en ayant accéléré à peine une dizaine de fois dans la saison. Sur ses épaules les Pistons ont de beaux jours devant eux, il était temps.

Killian Hayes desserre enfin son frein à main et il emmène Malcolm Cazalon dans son sillage

Le train allait partir mais Kiki est arrivé pleine balle sur le quai et a jumpé dans le dernier wagon. Enfin. Libéré du poids des douleurs à la hanche ou à la cheville et dans l’obligation de se sortir les fingers afin de lancer sa carrière, Killian Hayes croque à pleines dents l’arrivée de Monty Williams sur le banc. Le nouveau coach des Pistons a toujours aimé les meneurs cérébraux alors Kiki lui en donne pour son argent, et c’est alors une place de sixième homme de luxe qui s’offre à lui. Quasiment 15 points et 7 passes tous les soirs, le Frenchie fait même partie des rankings des meilleurs 6th Men de la Ligue, et, cerise sur le camembert, son compatriote Malcolm Cazalon lui emboîte le pas et transforme l’essai de son two-way contract en place à part dans la rotation pistonienne. Les deux Français font partie d’une Bench Mob excitante et Kiki valide grâce à cette belle saison sa place aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Malcolm Cazalon profite quant à lui de cette belle exposition pour signer un joli contrat garanti à l’été 2024, qui a dit que Detroit finirait par devenir, un jour, le paradis pour les Français.

Une trade deadline réussie, et une fin de saison qui fait envie

Coup de tonnerre début février. La trade deadline approchant, Troy Weaver nous offre l’une des plus belles masterclass de ces dernières années. Evan Fournier et Jericho Sims débarquent dans le Michigan contre Bojan Bogdanovic, alors que la Woj Bomb de l’année nous vient de… New Orleans, puisque c’est ni plus ni moins que Zion Williamson qui déménage à Detroit contre quatre faire-valoir, 4 picks de draft et 12 000 bracelets brésiliens. Les Pelicans n’en pouvaient plus des histoires sordides autour d’un joueur qui ne joue jamais, les Pistons voulaient tester un poste 4 petit et massif suite à leurs échecs avec des mecs plus grands et plus maigres, et voilà donc que l’un des noms les plus rutilants de la planète basket rejoint le projet Pistons, qui ne demandait rien de mieux pour monter encore un peu plus haut sur l’affiche. Comme par enchantement la mayonnaise prend… et on ne dit pas ça pour le régime de Zion mais bien pour une fin de saison lors de laquelle rien ne résiste aux Pistons. Au final une dixième place à l’Est et une participation au play-in, ça promet pour la saison suivante avec, cette fois-ci, un roster frais et dispo.

Un scénario parfait pour les Pistons, et si on y réfléchit bien tout ça n’est pas si tordu, du moins jusqu’aux dernières lignes. De notre expérience par contre, rien ne se passera comme prévu car depuis trop d’années Detroit n’a pas le droit au bonheur. En espérant pour eux que ça change alors vas-y Kiki, vas-y Monty et vas-y Troy, faites nous mentir.