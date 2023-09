Killian Hayes a-t-il un futur chez les Pistons ?

Trois ans après sa draft par les Pistons, Killian Hayes semble plus proche que jamais de la sortie à Detroit. Entre le retour de blessure de Cade Cunningham et les renforts de l’intersaison, le Français aura bien du mal à trouver des minutes dans la rotation de Monty Williams.

Au moment de son arrivée en NBA en 2020, Killian Hayes avait fait naître une grosse hype chez les fans tricolores. Jamais au grand jamais, un Français n’avait été choisi aussi haut au cours d’une Draft NBA (une phrase plus à jour avec l’arrivée de Victor Wembanyama). Avec la possibilité de jouer un rôle important dans une équipe en construction, on imaginait déjà Hayes aller faire son trou tranquillement chez l’Oncle Sam.

Trois ans plus tard, le résultat n’est malheureusement pas à la hauteur. Malgré les minutes offertes, malgré une place dans le cinq, malgré la blessure de Cade Cunningham qui lui laissait toutes les clefs pour s’affirmer, malgré sa meilleure saison statistique l’an passé (10,3 points, 6,2 passes en 28 minutes), Killian Hayes n’a pas convaincu.

Attention, tout n’est pas à jeter pour autant. Défensivement, Hayes a répondu présent de manière régulière et ses qualités de playmaking sont évidentes. Ce qui pose principalement problème, ce sont ses difficultés au shoot et son manque d’impact au scoring. Avec 37% au tir et 28% de loin depuis ses débuts en NBA, Hayes donne l’impression d’avoir perdu toute confiance en son shoot.

Son tir, il peut évidemment l’améliorer mais encore faut-il avoir du temps de jeu pour mettre tout ça en application et les minutes risquent de coûter cher dans le Michigan cette année.

Horizon bouché dans le Michigan, un départ comme seule option ?

Killian Hayes est un meneur de jeu, sauf que le poste 1 à Detroit est la propriété absolue de Cade Cunningham. Le first pick 2021 jouera ses 35 minutes par soir, il n’y a même pas à débattre là-dessus. Cet été, les Pistons ont aussi fait venir Monte Morris, qui rendait encore de solides minutes chez les Wizards l’an dernier. Le rookie Marcus Sasser (aucun lien de parenté avec Marlène) a aussi rejoint le projet de Motor City. Cela fait du monde pour peu de minutes. Si on devait parier, on dirait que Hayes est probablement le troisième meneur de la hiérarchie derrière Cunningham et Morris.

Si le poste de meneur est bouché, pourquoi ne pas imaginer un décalage au poste d’arrière alors ? Peu probable.. Outre les limites en attaque de Hayes, il y a également un embouteillage à côté de Cade. Jaden Ivey fait partie intégrante des plans de Detroit pour le futur et le vétéran Alec Burks prend encore des bonnes minutes. Ausar Thompson, qu’on imagine plus jouer sur l’aile, peut aussi prétendre à une place sur le backcourt.

Quel futur donc pour Killian Hayes ? Alors qu’il lui reste une seule année de contrat garantie, seul un départ semble pouvoir lui permettre de retrouver un rôle dans une franchise. James L. Edwards III, insider de The Athletic qui suit de près les Pistons, avait indiqué il y a quelques semaines qu’aucune prolongation ne serait offerte à Hayes et que les Pistons pourraient l’échanger durant la saison. Reste à savoir qui sera intéressé à l’idée de relancer le natif de Lakeland. À 22 ans, il est encore très jeune et dans le bon environnement, il peut sans doute se développer plus aisément. Si bien sûr, on lui offre confiance et temps de jeu.

Killian Hayes semble déjà à bout de crédit chez les Pistons. Un départ vers une autre franchise NBA peut-il lui permettre d’enfin lancer sa carrière outre-Atlantique ? Dans le cas contraire, les portes de la Grande Ligue pourraient (déjà) commencer à se fermer pour le meneur tricolore.

Source texte : The Athletic