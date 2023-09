C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… cauchemar pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une masterclass cette saison et que vous n’avez pas envie d’être heureux, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est mal passé. Aujourd’hui ? Le Magic d’Orlando !

Mais aussi : La saison 2023-24 du Orlando Magic… dans un monde idéal

Paolo Banchero et Franz Wagner ont du mal à confirmer

Les deux stars du Magic étaient attendues au tournant, et malheureusement il y a eu une légère sortie de route pour les deux zouaves. Toujours aussi affecté par sa non médaille avec Team USA mais aussi par les torrents d’insultes reçus sous ses publications Instagram par des fans italiens toujours en colère contre son choix, Paolo Banchero semble plus emprunté. Certes, les statistiques sont toujours bien garnies, mais les pourcentages sont indignes d’un intérieur et l’Américano-italien perd encore plus de ballons. En ce qui concerne Franz Wagner, il n’est toujours pas redescendu du nuage aussi alcoolisé que houblonné qui était le sien après ce titre de champion du Monde. Le teuton est également bien ciblé par les défenses et voit sa production statistique baisser drastiquement. Dans leur sillage, c’est toute la ville d’Orlando qui toussote et qui va donc devoir aller à l’infirmerie. Tiens, à ce propos…

Quand l’infirmerie du Magic s’en mêle à nouveau

L’infirmerie a longtemps été un problème par le passé à Orlando, hashtag Penny Hardaway, hashtag Grant Hill et même hashtag Dwight Howard. Malheureusement, rebelote depuis plusieurs années avec les fragiles Markelle Fultz, Jonathan Isaac et même Wendell Carter Jr. Cette année ? Alors qu’il était parmi les rares satisfactions du Magic, Markelle Fultz se pète le tendon d’Achille sur un retour en défense anodin dès le douzième match, saison et peut-être même carrière au haut niveau terminée pour ‘Kelle, qui est décidément maudit, comme son compère Jonathan Isaac. En effet, Jo déclare être enfin d’attaque pour commencer à montrer pleinement tout son potentiel défensif et ses promesses offensives, mais malheureusement le genou lâche à nouveau et le Magic abandonne l’idée de le garder dans son effectif. Son contrat n’étant que partiellement garanti, la franchise se sépare de lui en cours d’année. Wendell Carter Jr. est également fait de cristal et manquera plusieurs séries de matchs ici et là pour n’en disputer que 49 sur les 82 du Magic. Avec de tels estropiés, comment voulez-vous avancer ? Le reste de l’effectif ne suit pas, l’intégration des nouveaux peine à fonctionner, et c’est un retour en arrière pour ce squad qui termine à 26 victoires et 56 défaites. Vivement la Draft n’est-ce pas ?

La franchise d’Orlando déménage à Seattle qui retrouve enfin une équipe

Une équipe qui n’a jamais rien gagné et dont tout le monde se fout depuis plus de dix ans, un palmarès aussi vide que la pinte de Gérard Depardieu, les fans qui disent “les Magics” et une mascotte moche, il n’en faut pas plus pour que les dirigeants fassent table rase de cette franchise et crament tout en ne se retournant pas. Le rêve de certains va devenir réalité : une franchise NBA va revenir à Seattle et le Magic va récupérer l’identité et le palmarès des Sonics, parce qu’honnêtement, qui en a quelque chose à carrer du Magic ? Paolo Banchero va jouer dans sa ville natale et le public qui attendait une franchise depuis si longtemps va pouvoir regoûter aux joies de la saison régulière. Depuis le temps qu’on attendait ça !

Un scénario bien craignos pour le Magic mais rassurez-vous, ça ne devrait pas se passer comme ça même si Seattle a l’air d’être une belle ville. Bon, on se réveille et on oublie ce vilain cauchemar ?