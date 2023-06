Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly, premiers coéquipiers d’une équipe non-US à faire partie d’un Top 15 de Draft

Deux coéquipiers d’une équipe internationale qui squattent le Top 15 d’une Draft NBA ? C’était du jamais vu et c’est Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly qui ont écrit cette nouvelle page de l’histoire de la Ligue.

La nuit dernière était historique pour les adeptes du Cocorico, les fans Français. Non seulement Victor Wembanyama est devenu le premier tricolore à être first pick d’une Draft mais Bilal Coulibaly a aussi accroché le Top 7. Selon ESPN Stats, c’est tout simplement la première fois dans l’histoire de la Ligue que deux coéquipiers d’une équipe internationale sont sélectionnés dans la Lotterie (le Top 14 du coup) d’une même Draft. Reste plus qu’à espérer que le succès viendra en suivant pour les deux talents bleu blanc rouge.

Victor Wembanyama (No. 1) & Bilal Coulibaly (No. 7) are the 1st pair of teammates from the same international club (Metropolitans 92) to be picked in the lottery of the same draft. pic.twitter.com/sWp74rlFwR

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 23, 2023

On pouvait difficilement rêver d’un plus beau coup de projecteur sur le basket français. C’est la preuve aussi que les scouts US n’hésitent plus à venir dans l’hexagone, hypés par les promesses des jeunes talents tricolores. C’est aussi une grosse avancée pour le basket international et européen dans son ensemble. Pour les Mets, c’est aussi une superbe vitrine car cela peut éventuellement motiver certaines pépites à rejoindre le club de Vincent Collet, avec l’espoir de réaliser le même rêve que Wemby et Bilal. Le prochain à franchir le cap devrait s’appeler Zaccharie Risacher si tout va bien. Débarqué depuis peu à Bourg-en-Bresse, l’ailier de 18 ans sera l’un des grands noms à surveiller pour la promotion 2024.

Source texte : ESPN Stats