La Draft NBA 2023 avait lieu la nuit dernière, l’occasion d’avoir une bonne dose de surprises. Comme chaque année, on dresse un petit bilan des bons et des mauvais élèves. On commence tout de suite par ceux qui ont (selon nous) assuré un max. Place à l’apéro TrashTalk !

Chaque année, c’est un peu pareil, on repère deux, trois, quatre équipes ont su flairer la bonne affaire ou profiter des mauvais choix des autres pour réaliser un steal. Culot, nez fin, flaire, bon instinct, appelez ça comme vous voulez mais certaines franchises sortent gagnantes de la Draft. Cette année, on a décidé de donner du crédit aux Rockets qui, outre Amen Thompson, ont peut-être réalisé un gros coup avec Cam Whitmore en vingtième position (alors qu’il était attendu Top 5 !).

Les Spurs sont évidemment gagnants rien qu’avec Victor Wembanyama (en espérant du succès aussi pour Sidy Cissoko) mais on peut aussi citer le Jazz, qui a très bien géré son affaire avec Taylor Hendricks et Keyonte George. Dallas s’est débarrassé du contrat de Davis Bertans et a pioché des profils intéressants à la Draft, chapeau ! Enfin, Portland n’a pas de quoi être déçu avec Scoot Henderson et la belle pioche Kris Murray.

Qui a réalisé les meilleures affaires à la Draft 2023 ? C’est la question qu’on vous pose et on vous attend dans les commentaires pour connaître l’avis du peuple.