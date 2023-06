NBA Draft 2023 : le gros bilan… de ce qu’on a moins aimé…! Apéro TrashTalk

Après les bons élèves de la Draft NBA 2023, place aux équipes qui ont (encore une fois selon nous) raté le coche hier soir. Choix surprenants voire illogiques, mauvais trades, pas de quoi gagner des félicitations. C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk.

Mais qu’est-ce qui leur est passé par la tête ? Pourquoi ? Voilà le genre de phrases que certaines fanbases ont pu balancer cette nuit. On sait déjà que bon nombre de fans des Hornets maudissent déjà leur front office pour avoir choisi Brandon Miller au-dessus de Scoot Henderson, pourtant souvent annoncé comme le second meilleur joueur derrière Wemby. La NCAA n’a pas non plus gagné en lumière avec seulement deux joueurs dans le Top 7.. On pense aussi aux ambitions de Damian Lillard, puisque Portland conserve pour le moment son pick et qu’aucun joueur majeur ne rejoint l’Oregon.

Autre chose qu’on n’a pas trop aimé, l’absence de trades majeurs durant la soirée. Hormis quelques échanges de picks pas franchement décisifs, Adrian Wojnarowski et Shams Charania se sont contentés de lire les noms des draftés. Pour les montagnes russes émotionnelles, on repassera.

Qui a raté sa Draft, qui a visé à côté, qui est resté un peu trop inactif ? Place aux mauvais points de la cuvée 2023, on vous attend dans les commentaires pour avoir vos avis.