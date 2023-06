Dans la nuit de jeudi à vendredi le géant français Victor Wembanyama a été sélectionné à la première place de la Draft 2023. Retransmise sur ESPN et ABC, la cérémonie a été suivie plus qu’il n’en faut, à tel point que le record de viewers pour une Draft a été battu.

A peine a-t-il entendu son nom être prononcé par Adam Silver que Victor Wembanyama avait déjà fait péter des records. Plus de 6 millions de personnes ont ainsi vu le prospect français être appelé en direct par le commissionner de la NBA, autant de gens qui ont donc entendu Eve, la sœur de Vic, s’inquiéter de sa “tenue”, ça c’est pour le clin d’œil. Plus de 6 millions en début de cérémonie, quasiment 5 millions en moyenne sur le premier tour, et 24% d’augmentation par rapport à 2022, à croire que la France fait plus vendre que l’Italie.

La prochaine étape pour Victor Wembanyama ? Prendre la mesure de la folie qui s’est emparée de la ville de San Antonio, ne pas trop y faire attention car c’est un peu flippant, et commencer son règne très attendu dès la Summer League, le 3 juillet prochain. D’ici-là ? Souffle, tu l’as bien mérité.